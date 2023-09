Olijfolieprijs rijst de pan uit, ‘vloeibaar goud’ gewild onder Spaanse dieven

Een half miljoen euro, dat is de waarde van de 50.000 liter olijfolie die dieven in het Spaanse Córdoba in twee tanks wisten te gieten. De diefstal, die een week geleden plaatsvond, toont volgens persbureau Bloomberg hoe gewild olijfolie in het afgelopen jaar is geworden onder criminelen.

Zo maakten dieven vorige maand ook al 7.000 liter olijfolie buit in Teba, in de provincie Málaga. Niet alleen namen zij olijfolie mee die al in flessen zat, ze probeerden zelf ook nog snel wat olie in flessen te gieten. Zowel de losse olijven als hun olie zijn in trek. In Jaén, ‘olijfoliehoofdstad van de wereld’, werd vorig seizoen alleen al 259.000 kilo aan olijven gestolen, 29 procent meer ten opzichte van 2021-’22.

Een blik op de verkoopprijzen leert de reden voor de brutale diefstallen. Wie in het zuiden van Spanje een flesje olijfolie koopt, is twee keer zoveel kwijt als een jaar geleden. Sinds juli is zo’n zelfde fles landelijk gezien 15 procent duurder geworden, becijferde Bloomberg. In steden als Madrid en Barcelona betalen inwoners nu rond 10 euro voor een liter olijfolie.

Hitterecords en schaarste

“Spanjaarden zijn bezorgd, de prijzen blijven maar stijgen”, zegt Martin Parra, manager van de olijfolieproducent die zijn olie ter waarde van een half miljoen euro zag verdwijnen, tegen het persbureau. “Olijfolie lijkt wel vloeibaar goud.”

Het is zelfs zo dat Spaanse media consumenten informeren waar olijfolie – voor de gemiddelde Spanjaard een onmisbaar product – het goedkoopst is. Door de hoge prijzen daalde de consumptie ervan in het eerste kwartaal van dit jaar al met 51 procent, blijkt uit data van de universiteit van Jaén.

De oorzaak van de stijgende prijzen: de extreme droogte die Spanje de afgelopen maanden teisterde. Nog ver vóór het aanbreken van de zomer werden in het land al hitterecords verbroken. Daarbij viel er amper een druppel regen, reden voor de regering om 630 miljoen euro aan financiële hulp uit te trekken voor boeren, van wie de olijfoogsten tegenvallen. Zo produceerde Spanje het afgelopen oogstseizoen 620 miljoen kilo olijfolie, meldt de Financial Times, veel minder dan de 1,5 miljard kilo het seizoen ervoor. Ook landen als Portugal en Italië kampen als gevolg van de droogte met tegenvallende oogsten.

En er is meer reden tot zorg. De kans bestaat dat de olievoorraad uitgeput raakt voordat de olijfoogst in februari 2024 weer begint. Hoe dan ook zal het slechte seizoen de prijs van olijfolie de komende maanden alleen maar verder opdrijven, zegt een woordvoerder van de landbouwlobbygroep Asaja tegen de Financial Times.

Alsof dat nog niet genoeg is, moeten Spanjaarden er ook op letten dat zij wel écht olijfolie kopen. Zo werden eerder in de regio Extremadura meer dan tien merken uit de schappen gehaald; de olijfolie bleek vermengd met andere oliën die niet geschikt zijn voor consumptie.