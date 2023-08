Ohio stemt ‘Issue 1’ weg – en dat is goed nieuws voor voorstanders van abortusrechten

Bijna 57 procent van de inwoners van Ohio stemde tegen Issue 1. Die wet houdt in dat voortaan niet minimaal 50 procent, maar 60 procent van de kiezers vóór een wetsvoorstel moet stemmen om een wet te kunnen aannemen. Maar daar ging het merendeel van de kiezers in Ohio dus niet in mee.

Dat is goed nieuws voor voorstanders van het recht op abortus. Het Amerikaanse Hooggerechtshof maakte vorig jaar een einde aan het landelijke abortusrecht. Staten beslissen daardoor voortaan zelf over (het recht op) zwangerschapsafbreking. In Ohio wordt in november door middel van een referendum gestemd over het behoud van abortusrechten. Nu Issue 1 is weggestemd, is de gebruikelijke meerderheid van 50 procent – en niet 60 procent – genoeg om het recht op abortus in de Amerikaanse staat te waarborgen.

“De democratie in Ohio heeft een grote overwinning geboekt”, zei een woordvoerder van One Person One Vote, een organisatie die campagne voerde tegen de wet. “De meerderheid regeert nog steeds in Ohio.”

Ook de Amerikaanse president Joe Biden was verheugd met de uitslag. “Deze maatregel was een schaamteloze poging om de stem van kiezers te verzwakken en de vrijheid van vrouwen verder uit te hollen”, reageerde hij in een verklaring. De nationale antiabortusgroepering Susan B. Anthony Pro-Life America sprak juist van “een trieste dag voor Ohio”.

Rode staat

Hoewel Ohio een ‘rode’ staat is, waar de Republikeinen regeren, blijkt uit peilingen van USA Today en de Suffolk-universiteit dat 58 procent van de kiezers in Ohio vóór abortusrechten is. In het eveneens conservatieve Kansas, de eerste staat waar vorig jaar werd gestemd over abortusrechten, stemde 59 procent van de kiezers tegen strengere abortuswetten. Zulke cijfers verklaren waarom de Republikeinen de wet Issue 1 er graag doorheen wilden krijgen. Landelijk gezien is twee derde van de Amerikanen voor het behoud van abortusrechten.

Sinds het Hooggerechtshof vorig jaar een einde maakte aan het federale recht op abortus, woedt er een hevige discussie tussen voor- en tegenstanders – ‘pro-choice’ en ‘pro-life’ – van abortus. Zo besloot in april van dit jaar een federale rechter in Texas de veelgebruikte abortuspil mifepriston in de ban te doen. Het verbod op die pil werd later teruggedraaid, nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie naar het Hooggerechtshof was gestapt.