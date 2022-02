► ‘Offered’ of ‘recommended’? Minister Wouter Beke maakt gênante vertaalfout bij kindervaccinatie

Bekijk hier het bewuste fragment:

In de brief die ouders krijgen als ze niet ingingen op een eerste uitnodiging om hun kind jonger dan 12 te laten vaccineren tegen Covid-19 is een vertaalfout geslopen. Dat zei Lorin Parys (N-VA) in het Vlaams Parlement.

In de brief staat “Deze vaccinatie is vrijwillig, maar wordt aangeraden voor de gezondheid van je kind en die van de mensen in de omgeving van je kind”. Volgens Parys had daar moeten staan dat het vaccin wordt aangeboden, niet dat het wordt aangeraden. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) citeerde vervolgens uit de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad, “zodat er geen interpretatieproblemen of vertaalproblemen zouden ontstaan”.

In die Engelstalige tekst is te lezen dat het vaccin “should be offered”. “Dat is vertaald als ‘aanbevolen’”, zei Beke. “Het Agentschap Zorg en Gezondheid volgt dus het advies van de Hoge Gezondheidsraad.”

“Ik weet echt niet of dit nu een grap is of niet”, reageerde Parys. “‘Should be offered’ wil zeggen ‘moet worden aangeboden’. Anders had er gestaan ‘should be recommended’.” Hij suggereerde iedereen die is geïnteresseerd in de correcte vertaling Google Translate te gebruiken.

Parys wijst er overigens op dat in een Nederlandstalig persbericht dat de interministeriële conferentie (IMC) Volksgezondheid op 20 december uitstuurde ook duidelijk staat dat het vaccin wordt ‘aangeboden’ aan kinderen zonder comorbiditeiten.

Onderliggende aandoeningen

Het kabinet-Beke geeft in een reactie toe dat in het advies van de Hoge Gezondheidsraad inderdaad ‘offered’ (aangeboden) staat voor kinderen die geen onderliggende aandoeningen hebben, maar dat het ‘aanbevolen’ is voor kinderen die dat wel hebben.

“In de brief staat ‘aanraden’”, klinkt het. “Het is niet eenvoudig om alle kinderen van die leeftijdsgroep (5-11) met onderliggende aandoeningen te bereiken en selecteren. Het agentschap wil er zeker van zijn dat we de kinderen met onderliggende aandoeningen zeker kunnen bereiken. Vandaar dat het Agentschap Zorg & Gezondheid beslist heeft om in haar uitnodiging per brief te spreken over ‘aangeraden’, net omdat zij geen zicht heeft op de onderliggende aandoeningen die kinderen van 5 tot 11- jaar hebben.”

Neen, @ZorgVlaanderen, vaccinatie is niet ‘aangeraden’ voor -12jarigen.



We bieden het aan. We bevelen het niet aan.



Gelieve jullie mailing aan te passen. 😔 pic.twitter.com/a9jbE3avkE — lorinparys (@lorinparys123) 7 februari 2022