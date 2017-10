Oeps: straat uit Amsterdam op cover cijferbrochure Vlaamse overheid

Op de cover van 'Vlaanderen in Cijfers 2017', een brochure die vorige vrijdag werd gelanceerd bij de voorstelling van de jaarlijkse Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND), staat geen beeld van Vlaanderen maar van een straat in Amsterdam. Dat meldt VTM NIEUWS.

Op de brochure 'Vlaanderen in cijfers 2017' staat dit jaar een foto van de Runstraat in de Nederlandse hoofdstad. Geen foto van Vlaanderen dus, hoewel de cijfers daar wel over gaan.

De coördinator van de brochure was zelf niet op de hoogte van de fout. "We hebben een keuze gemaakt tussen verschillende foto's die we van een lay-outbedrijf gekregen hebben. We hebben dan gekozen voor deze foto, omdat het een levendig beeld is dat ook diversiteit uitstraalt. Maar we hadden niet door dat het om een foto van Amsterdam ging", zegt hij aan VTM NIEUWS.

In de brochure staan cijfergegevens verzameld over verschillende thema's zoals mobiliteit, energie en milieu. De studiedienst van de Vlaamse regering geeft de brochure samen uit met de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND), een overzicht van gegevens die een beeld geven van Vlaanderen op vlak van onder meer welvaart, omgeving, cultuur en vrije tijd.