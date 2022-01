‘Oekraïners, wees bang’: Oekraïense overheidswebsites getroffen door grootschalige cyberaanval

“De officiële website van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen is preventief gesloten door de globale aanval die plaatsvond in de nacht van 13 op 14 januari”, schrijft het ministerie op Facebook. “De websites van het ministerie van Buitenlandse Zaken en een aantal andere overheidsinstellingen liggen tijdelijk plat”, vulde een Oekraïense diplomatieke woordvoerder aan.

Ook het ministerie van Energie, de regering en de hulpdiensten waren niet bereikbaar. “Onze deskundigen zijn klaar om de werking van computersystemen te herstellen en de politie heeft een onderzoek geopend”, aldus nog de woordvoerder.



‘Oekraïners, wees bang’

De daders plaatsten een boodschap in het Oekraïens, Russisch en Pools op de homepagina. “Oekraïners, wees bang en bereid u voor op het ergste. Al uw persoonlijke gegevens zijn geüpload naar het web,” stond er te lezen.

“Er werden provocerende berichten gelanceerd, maar de inhoud van de websites is niet aangepast en tot nu toe is er geen lek van persoonsgegevens vastgesteld”, melden de Oekraïense inlichtingendiensten. “Veel van de getroffen overheidssystemen zijn al hersteld en de rest zal zeer binnenkort weer toegankelijk zijn.”

Wraak voor Wolynië

Wie achter de aanvallen zit, blijft onduidelijk. De boodschap eindigde met de cryptische mededeling dat het gaat om wraak voor “Wolynië, de Organisatie van Oekraïense Nationalisten, het Oekraïense Verzetsleger, Galicië, Polesië en de historische landen”. Wolynië, Galicië en Polesië zijn regio’s in de grensgebieden tussen Oekraïne, Polen, Wit-Rusland en Rusland. De Organisatie van Oekraïense Nationalisten en het daaruit voortkomende Oekraïense Verzetsleger waren extreemrechtse organisaties voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Oekraïne was de afgelopen jaren meerdere keren het doelwit van Russische cyberaanvallen: in 2017 werden kritieke infrastructuren getroffen en in 2015 was de aanval gericht tegen het elektriciteitsnetwerk. De betrekkingen tussen Oekraïne en Rusland, die sinds 2014 al aanzienlijk zijn verslechterd, kreunen onder de opgelopen spanningen.

‘Geen plannen om Oekraïne binnen te vallen’

Er vond al crisisberaad plaats tussen de Russen en de Amerikanen in Genève en tussen de Russen en de NAVO in Brussel. Gisteren volgden er ook gesprekken binnen de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Het Westen beschuldigt Moskou ervan een aanval op zijn buurland voor te bereiden.

Aan de grens met Oekraïne heeft Rusland namelijk naar schatting 100.000 gewapende militairen samengebracht. Moskou eist van het Westen de belofte dat Oekraïne en andere voormalige Sovjetrepublieken nooit lid mogen worden van de NAVO. Voorts eisen de Russen dat de NAVO-troepen en materieel terugtrekt uit Oost-Europa en zich terugtrekt tot het gebied waar ze voor 1997 actief was. Beide eisen zijn onaanvaardbaar voor de VS en de NAVO.

Volgens het Kremlin is de ontplooiing van het leger in de grensregio enkel een reactie op de “vijandige aanwezigheid van de NAVO in een gebied dat in onze invloedssfeer valt”. “Er zijn geen plannen om Oekraïne binnen te vallen”, houdt Moskou vol.