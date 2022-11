Oekraïne zet harde Twitter-grappen in tegen Russen: ‘44 kruisraketten neergehaald, nog voor hun eerste koffie’

Waren de Golfoorlogen in Irak vooral tv-oorlogen, bij de strijd in Oekraïne spelen sociale media een belangrijke rol. Met keiharde grappen tegen het Russische leger probeert Kiev de spanning bij de bevolking weg te nemen. Het is tevens een boodschap voor het Westen.

Een Oekraïense soldaat vuurt een Amerikaanse Javelin-antitankraket af op een Russische tank. Seconden later wordt de tank volop geraakt en is een explosie te zien. Daarbij komt een aantal Russische soldaten om. Het Oekraïense ministerie van Defensie schrijft op Twitter bij het filmpje: “Eén laatste kus voor de Russische tankbestuurder.”

Op eenzelfde luchtige toon reageert het ministerie na de inslag van Russische raketten en kamikazedrones in Kiev, waarna miljoenen zonder water zitten: “Zo, het is dus Halloween.” Om eraan toe te voegen: “Misschien is het tijd een Ouija-bord naar het Russische ministerie van Defensie te sturen”, doelend op het Amerikaanse spel om contact te zoeken met geesten. “Dan kunnen zij in contact blijven met hun ruim 70.000 soldaten in Oekraïne.” Volgens Kiev waren er op dat moment zoveel Russische militairen gesneuveld bij de invasie.

En in een filmpje van een Oekraïense soldaat die met zijn gevechtsvoertuig door een terrein racet, richting het Russische leger, is AC/DC’s monsterhit Highway to Hell keihard te horen. “Geen stoplichten, geen maximumsnelheid”, is de boodschap van de militair die ten strijde trekt. “Niemand gaat mij langzamer laten rijden.”

De tweets, die bij westerse legers uitgesloten zouden zijn, staan in sterk contrast met de verschrikkingen van de oorlog. De schattingen over het Russische dodental variëren van ruim 15.000 tot zo’n 77.000. Kiev erkende dat tot augustus zo’n 9.000 Oekraïense militairen waren gesneuveld. Volgens de VN zijn tot nu toe 6.100 burgers omgekomen.

This morning, the 🇺🇦 Air Force successfully shot down 44 russian cruise missiles.

All this before their first cup of coffee. ☕️🎃 pic.twitter.com/yl29qIoY7K — Defense of Ukraine (@DefenceU) 31 oktober 2022

Propaganda-oorlog

De Twitterstrategie van de Oekraïners past bij de eerste grote oorlog waarin sociale media zo belangrijk zijn. Waren de Golfoorlogen in Irak vooral tv-oorlogen, het strijdveld heeft zich nu verlegd naar internet. Moskou kiest voor een traditionele aanpak, met verklaringen en filmpjes over de zoveelste Oekraïense verliezen. Kiev daarentegen heeft voor een opvallende, en omstreden, strategie gekozen in de propaganda-oorlog: de inzet van zwarte humor en sarcasme.

Op Twitter wisselt het ministerie van Defensie de berichten over massagraven af met berichten en video’s vol grapjes. De achterliggende boodschap: wij staan nog recht overeind na acht maanden oorlog, en de Russen krijgen ons niet klein. Ook richting de eigen bevolking heeft deze aanpak een doel: houd de moed erin, want er gloort licht aan het einde van de tunnel.

“Wij houden ons hoofd recht, ondanks de prijs die we hebben betaald, want vrijheid is onbetaalbaar”, vatte het ministerie maandag de Oekraïense strategie samen. De tweet werd vergezeld van de dagelijkse lijst met de grote verliezen die het Russische leger sinds maart zou hebben geleden.

We wish the russian occupiers a warm/hot/fiery Day of Ukraine’s Rocket Forces and Artillery! pic.twitter.com/uKF4pbIOPM — Defense of Ukraine (@DefenceU) 3 november 2022

Meevechten

De korte boodschappen, in het Engels en vaak met video’s, zijn miljoenen keren bekeken. Ze moeten ook helpen het Westen aan de Oekraïense zijde te houden. Filmpjes van westerse wapens worden uitgebreid getoond, ook nu weer met een kwinkslag, om de bevolking van de VS en Europa het gevoel te geven dat zij dagelijks meevechten tegen de Russen.

Zelfs ministers laten zich niet onbetuigd. “Kijk eens wie hier is!”, tweette minister van Defensie Oleksii Reznikov maandag op joviale toon, alsof hij een net aangekomen gast op een feestje presenteerde aan de overige feestgangers. Aanleiding was de aankomst op het strijdtoneel, na maanden van wachten, van het Amerikaanse hightech-raketsysteem Nasams. Reznikov plaatste een foto van een Nasams die een raket afvuurt. Dit wapen moet helpen de Russische raketten en kamikazedrones neer te halen.

De goed gecoördineerde tweets van het ministerie zijn het werk van jonge internetvrijwilligers die het leger te hulp zijn geschoten. Ze hebben het departement op Twitter inmiddels 1,6 miljoen volgers bezorgd. Een van de populairste video’s werd meer dan twee miljoen keer bekeken. “Het belangrijkste doel is om het internationale publiek aan te spreken en te laten zien dat Oekraïne echt in staat is om te winnen”, zei coördinator Olena onlangs tegen de BBC. “Want niemand wil investeren in verliezers.”

A short video tutorial from #UAarmy on how to turn a russian Mi-8 into a flaming jack-o'-lantern. pic.twitter.com/h4USd1FW4Q — Defense of Ukraine (@DefenceU) 31 oktober 2022

Demoraliseren

Humor helpt de Oekraïners ook om de verschrikkingen van de oorlog te doorstaan, betoogde Sofia Maksymiv, directeur communicatie van het mediabedrijf Internews Ukraine, in juli in een opiniestuk. “Een revolutie, een corruptiezaak, slechte politici, natuurrampen: elke crisis is een reden voor de Oekraïners om een nieuwe reeks grappen te maken”, aldus Maksymiv. “Grappen verenigen de mensen in moeilijke tijden rond iets positiefs. Humor helpt om de spanning te verminderen.”

“Informatie, in welke vorm dan ook, is in een oorlog een belangrijk wapen”, zegt luitenant-generaal buiten dienst Hans van Griensven, oud-hoofd Operaties van de Koninklijke Landmacht en voormalig docent aan de Hogere Krijgsschool. De Oekraïense tweets zijn volgens hem ook bedoeld om de Russen te ridiculiseren. “Maar op deze manier zouden wij dit nooit doen”, zegt hij.

Van Griensven: “Ze geven de boodschap af: de Russen kunnen doen wat ze willen, maar niemand kan ons stoppen. Oekraïne probeert de vijand zo te demoraliseren en de wil te ontnemen om door te vechten. Maar ik neem veel van wat beide partijen beweren, onder andere over het aantal doden, met een korreltje zout. Zeker wat de Russen zeggen. In oorlog is de waarheid altijd het eerste slachtoffer.”