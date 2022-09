Oekraïne wil zwaardere wapens van het Westen, en wel deze

Na het succesvolle offensief bij Charkiv verhoogt Oekraïne de druk op het Westen om nog zwaardere wapens te leveren. ‘Er mag nu geen twijfel over bestaan dat Rusland kan worden verslagen op het slagveld’, zei minister van Buitenlandse Zaken Kuleba dinsdag. Dit zijn drie wapensystemen waarmee volgens Kiev de oorlog snel beëindigd kan worden.

De Atacms-raket

Hoog op de Oekraïense lijst die nu naar Amerikaanse parlementsleden is gestuurd, staat een 4 meter lange raket van bijna 1 miljoen dollar per stuk die met een snelheid van meer dan 3.000 kilometer per uur op zijn doel afkomt: de Atacms (Army Tactical Missile System). Deze Amerikaanse raket, die in Irak zijn debuut maakte, moet de grote gamechanger van de oorlog worden. Door zijn bereik van 300 kilometer kan de Atacms elk Russisch doelwit met grote precisie in de as leggen: hoofdkwartieren, vliegvelden en opslagplaatsen. Ook kan één raket driehonderd kleinere bommen afvuren op soldaten, tanks en pantserwagens.

Het Oekraïense leger gebruikt nu al een soortgelijke raket, die wordt afgeschoten met het Amerikaanse Himars-systeem. Deze hightechraket, die de afgelopen maanden een kentering in de oorlog veroorzaakte, reikt echter niet verder dan 70 kilometer. Met de door gps-geleide Atacms kan het Oekraïense leger nog dieper in Russisch bezet gebied toeslaan, zelfs in de Krim.

Probleem: de VS weigeren tot nu toe de raketten naar het slagveld te sturen, om de Russen niet voor het hoofd te stoten. “Wij gaan Oekraïne geen raket geven waarmee Rusland kan worden aangevallen”, aldus president Joe Biden. Oekraïense beloften dat de Atacms niet zal worden gebruikt tegen militaire bases in Rusland, wuift het Witte Huis weg. Maar de druk van het Congres en oud-generaals om de raketten toch te leveren, neemt toe. Met de huidige Himars-raketten konden al ruim vierhonderd Russische doelwitten worden vernietigd, met de Atacms zal het effect nog veel groter zijn.

Oud-opperbevelhebber Philip Breedlove van de Navo en zo’n twintig andere veiligheidsdeskundigen zien de Atacms als cruciaal om de Russen te verslaan. Zij riepen Biden vorige maand op om de raket en nog meer Himars-batterijen snel naar Oekraïne te sturen. “Nu is de tijd gekomen om alles uit de kast te halen en Oekraïne alle middelen te geven die het nodig heeft om te winnen”, aldus Breedlove en zijn collega’s.

Beeld Getty

De Leopard-tank

Moderne tanks staan ook al vanaf het begin van de oorlog op de verlanglijst van Kiev om op de grond tegenwicht te bieden aan de enorme overmacht van de Russische pantserinfanterie. Een handjevol Oost-Europese landen, waaronder Polen, zegde enkele maanden na het begin van de oorlog weliswaar ruim tweehonderd tanks van Russische makelij toe aan de Oekraïners, maar moderne westerse tanks, die vanaf een afstand van 2,5 kilometer de Russische T-72-tanks aan flarden kunnen schieten, kregen ze niet.

Omdat het Westen geen offensieve wapens wilde leveren, moest Kiev het doen met antitankwapens zoals de Javelin. Die bleken van grote nut. Maar nu de oorlog met de Oekraïense offensieven bij Charkiv en Cherson weer een nieuwe fase ingaat, heeft Oekraïne dringend zwaar militair materieel nodig. Alleen met de gecoördineerde aanvallen van tanks en pantserwagens, ondersteund door de artillerie konden de Oekraïners de Russen onder de voet lopen, zo bewees het offensief bij Charkiv.

Als het aan Oekraïne ligt, verschijnen zo snel mogelijk Duitse Leopard-tanks op het slagveld om Rusland te verslaan. Kiev vraagt Berlijn al enige tijd om de zwaar bepantserde en technologisch zeer geavanceerde Leopard-2. De zeer kwetsbare Russische tanks zijn geen partij voor deze Duitse tank. Met de Amerikaanse M1-Abrams wordt de Leopard-2 gerekend tot ’s werelds beste gevechtstanks. Maar Duitsland voelt niets voor levering.

De Leopards zijn hard nodig voor de verdediging van het land, aldus Berlijn. Ook willen de Duitsers niet op eigen houtje optreden. “Geen enkel land heeft westerse tanks geleverd”, aldus de Duitse minister van Defensie Christine Lambrecht. Oekraïne verdenkt Berlijn er echter van bang te zijn voor het Kremlin. “Teleurstellende signalen nu Oekraïne Leopards nodig heeft om de bevolking te bevrijden en te redden van genocide”, twitterde Lambrechts Oekraïense collega Oleksi Reznikov.

Ook in de VS gaan er geluiden op om de Oekraïense tankeenheden snel te versterken met Amerikaanse Abrams-tanks om Rusland te verslaan. “Hij is beter dan de meeste Russische tanks en in grote aantallen beschikbaar”, aldus de organisatie Atlantic Council die ervoor pleitte snel 240 Abrams-tanks te sturen naar Oekraïne.

Beeld Getty

De MiG-29-gevechtsjager

Het liefste willen de Oekraïense gevechtspiloten moderne westerse toestellen, zoals de F-16 en de Europese Eurofighter, om de Russen te bestrijden. Voorzien van hightech-raketten waarmee de Russische MiG’s en Soekhoi’s van grote afstand uit de lucht kunnen worden geschoten. Maar de VS vonden de versterking van de Oekraïense luchtmacht een stap te ver, waardoor die in bijna zeven maanden oorlog niet is gelukt.

Toch slaagde Kiev erin te voorkomen dat de Russische luchtmacht vrijuit kan opereren in het Oekraïense luchtruim. Omdat de Oekraïners nog beschikken over een klein aantal gevechtsvliegtuigen en het S-300-luchtverdedigingssysteem, moeten de Russische piloten continu vrezen dat ze uit de lucht kunnen worden geschoten.

Maar de Oekraïense eenheden bij Charkov en Cherson hebben nu geen luchtsteun. Om hun toestellen niet te verliezen, voert de Oekraïense luchtmacht per dag slechts tien tot twintig vluchten uit. Met extra MiG-29’s, geleverd door Oost-Europese landen, kunnen de grondoperaties meer worden ondersteund.

De MiG-29, die ooit behoorde tot de modernste Russische gevechtsvliegtuigen, speelt nu ook aan Oekraïense zijde een belangrijke rol als drager van de Harm-raketten die de VS aan Kiev hebben geleverd. Hiermee kan de Oekraïense luchtmacht de Russische radarsystemen uitschakelen zodat de MiG’s vrijuit kunnen gaan opereren zonder de Russische luchtdoelraketten te vrezen. De eerste foto’s zijn al opgedoken van MiG-29’s die, bewapend met de Harm-raket, op jacht gaan naar de Russische radarsystemen.