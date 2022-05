Oekraïne wil nóg zwaardere wapens om Rusland te verslaan, VS houden de boot af

Het succesvolle Oekraïense offensief bij Charkiv heeft geleid tot optimisme in Kiev dat Rusland militair kan worden verslagen. Oekraïne wil daarom nóg zwaardere wapens van de VS hebben, waaronder een vernietigend raketsysteem. Maar het Witte Huis staat niet te trappelen.

De taal van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is deze dagen niet die van een leider die zich heeft neergelegd bij de Russische veroveringen. “Al onze steden die bezet zijn, onder tijdelijke bezetting, moeten weten dat Oekraïne zal terugkeren”, sprak een strijdvaardige Zelensky donderdag in zijn dagelijkse boodschap.

Begin deze week kreeg de president een enthousiaste boodschap van zijn soldaten die het Russische leger bij Charkiv tot bij de grens hadden teruggeslagen. “Meneer de president: wij hebben de grens van Oekraïne met de vijand bereikt”, aldus de blije militairen poserend bij een grenspaal. “Het is ons gelukt.”

Zelensky is niet de enige die het ‘W-woord’, van ‘winnen’, bezigt vanwege de Oekraïense opmars bij Charkiv en het tegenvallende Russische offensief in de Donbas-regio. “Oekraïne kan deze oorlog winnen”, zei NAVO-baas Jens Stoltenberg zondag zonder blikken of blozen. In de NAVO wordt erkend dat Kiev momenteel het momentum in de oorlog heeft, zei een militaire functionaris van de alliantie donderdag tegen CNN.

Dodelijker en krachtiger

In het hoofdkwartier in Brussel is nu de discussie gaande of het Oekraïense leger de Donbas-regio en zelfs de Krim, het schiereiland dat in 2014 door Moskou werd ingenomen, kan heroveren op de Russen. “Ja, ik denk dat ze het kunnen”, aldus de functionaris, die niet bij naam mag worden genoemd. “Als ze de strijd zo kunnen volhouden, kan het.”

Maar om de Russen te verslaan, wil Oekraïne nóg zwaardere wapens van het Westen. En wel zo snel mogelijk. Hoog op de lijst van Zelensky en zijn generaals staat een wapensysteem dat op grotere schaal dood en verderf kan zaaien onder het Russische leger dan de wapens die tot nu toe zijn geleverd: het raketlanceersysteem Himars.

Het High Mobility Artillery Rocket System is veel dodelijker en krachtiger dan de zware westerse kanonnen die Oekraïne tot nu toe heeft gekregen. Het heeft ook een groter bereik. Met dit raketsysteem, dat geplaatst is op een truck, kunnen in één keer zes trefzekere raketten worden afgevuurd op Russische eenheden zo’n 300 kilometer verderop.

Vernietiging aanvoerlijnen

Ter vergelijking: de Amerikaanse M777-houwitsers die Oekraïne nu met succes inzet bij de strijd rond Charkiv en in de Donbas, hebben ‘slechts’ een bereik van zo’n 40 kilometer. Met Himars kunnen de Oekraïners de aanvoerlijnen en colonnes van de Russen vernietigen.

Vanop grote afstand kan ook de Russische artillerie tot zwijgen worden gebracht. Maar ook de Russische vloot in de Zwarte Zee, die Kalibr-kruisraketten afvuurt op doelwitten ver in Oekraïne, kan met dit raketlanceersysteem tot zwijgen worden gebracht.

Beeld AP

Kortom, aldus Kiev: met Himars kan een forse stap worden gezet om het al door problemen geteisterde invasieleger te verslaan. “De levering van meervoudige raketlanceersystemen zoals Himars is cruciaal”, zei de Oekraïense legerleider Valery Zaloezjny onlangs tegen Amerika’s hoogste militair Mark Milley.

Vlak voor een gesprek met de Amerikaanse president Joe Biden prijkte het wapen ook hoog op een wensenlijst die Zelensky naar buiten had gebracht. “Wij moeten alle wapens krijgen die ons in staat zullen stellen om tirannie te verslaan, in het bijzonder Himars”, zei Zelensky eerder deze maand tijdens een G7-bijeenkomst.

Escalerende stap

Maar de VS staan niet te trappelen om Oekraïne snel dat wapen in handen te geven. De regering-Biden is met name bevreesd voor de reactie van Moskou, zo bevestigen regeringsbronnen tegen Amerikaanse media. Zeker als bij raketaanvallen Russische eenheden gedecimeerd worden. Rusland kan de levering als een forse escalerende stap opvatten, die de Russen zou kunnen dwingen keihard terug te slaan.

De VS hebben Moskou de afgelopen maanden gewaarschuwd geen chemische of biologische wapens in te zetten om de oorlog te winnen. Een gevaar is ook het grote bereik van de raketten. Wat doen de Russen als de Amerikaanse raketten per ongeluk neerdalen op steden langs de grens, zoals hun logistieke knooppunt Belgorod?

De Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, bevestigde zondag dat de VS levering van Himars nog altijd ‘overwegen’. Het Congres stemt deze week over militaire en economische steun aan Oekraïne ter waarde van 38 miljard euro. Maar het Pentagon zwijgt liever over de kwestie. “Ik ga niet vooruitlopen op toekomstige steunpakketten”, zei een woordvoerder maandag. “Maar wij praten constant met hen over wat zij nodig hebben.”

Meer vuurkracht

Oekraïne beseft heel goed dat ze hun offensieve kracht flink moeten vergroten, willen ze het grotere en sterkere Russische leger verslaan. Himars is dus niet het enige dat ze nodig hebben. Dat is de reden waarom op de wensenlijst die Zelensky vrijgaf ook tanks, luchtverdedigingssystemen en gevechtsvliegtuigen stonden.

De eerste twee wapensystemen heeft Kiev inmiddels al gekregen van onder andere Slovakije, zij het niet veel. Aan de gevechtsvliegtuigen wil het Westen nog altijd niet beginnen, ook uit angst voor de Russische reactie. De Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov riep Europese leiders dinsdag op snel overstag te gaan. Ook Reznikov ziet nu een kans om de oorlog te winnen. “Wij willen de vijand verslaan en ons land zo snel mogelijk bevrijden”, aldus de minister.