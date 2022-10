Oekraïne vreest aanval in noorden nu Wit-Rusland in het geheim bezig is met mobilisatie

Loekasjenko nam deze week een reeks maatregelen die Oekraïne zorgen baren. Hij kondigde de oprichting aan van een regionale troepenmacht bij de Oekraïense grens, bestaande uit Wit-Russische en Russische militairen. Hij gaf volgens een onafhankelijke nieuwssite opdracht tot een kleinschalige, geheime mobilisatie. En vrijdag verhoogde hij het dreigingsniveau in het land.

Wit-Rusland verleent sinds het begin van de oorlog medewerking aan de Russische invasie. Russische militairen vielen Oekraïne binnen via het grondgebied van Wit-Rusland en gebruiken het land voor aanvallen met raketsystemen en gevechtsvliegtuigen. Sinds kort levert Wit-Rusland ook treinen met wapens aan Rusland. Het sturen van Wit-Russische troepen naar Oekraïne zou een escalatie betekenen van de oorlog.

Aansluiting bij de dramatisch verlopende invasie van Oekraïne zou hoogst impopulair zijn in Wit-Rusland. De huidige medewerking aan Ruslands invasie heeft al tot weerstand geleid; zo hebben Wit-Russische tegenstanders van de oorlog Russische aanvoerlinies gesaboteerd door spoorwegen te vernielen. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja zei vrijdag in een interview met nieuwssite Politico dat het Wit-Russische leger zich tegen Poetin zou kunnen keren. “Ik denk dat de Russische bevelhebbers het leger van Wit-Rusland niet vertrouwen.”

Wit-Russische wapens

Recente wapenleveranties van Wit-Rusland aan Rusland wijzen niet op de opening van een nieuw front in het noorden van Oekraïne. Volgens de Oekraïense militaire inlichtingendienst zijn de Wit-Russische wapens overgebracht naar het Russische leger op de geannexeerde Krim en ten oosten van Oekraïne.

Maar analisten sluiten een Wit-Russische inval niet helemaal uit. Poetin is naarstig op zoek naar versterking en kan zware druk uitoefenen op Loekasjenko sinds zijn redding van de Wit-Russische leider tijdens de massale demonstraties in Wit-Rusland in 2020. Poetin en Loekasjenko voerden de afgelopen weken verscheidene gesprekken achter gesloten deuren.

Oekraïne noemt een inval vanuit Wit-Rusland op korte termijn onwaarschijnlijk, maar maakt zich wel zorgen. President Zelensky vroeg deze week bij een G7-top om een internationale waarnemingsmissie aan de grens met Wit-Rusland. Die zou volgens Zelensky “een provocatie” van Wit-Rusland voorkomen.

Zwaardere grensbewaking

Alleen al de dreiging van een inval kan militaire consequenties voor Oekraïne hebben, bijvoorbeeld via zwaardere bewaking van de grenzen. Hoe ernstig Oekraïne de dreiging neemt, hangt af van de invulling van Loekasjenko’s aankondigingen. Er is nog weinig bekend over diens nieuwe “regionale troepenmacht”. De leider heeft enkel gezegd dat Wit-Russische militairen de basis vormen en aangevuld worden door meer dan duizend Russische militairen. Ze moeten de Wit-Russisch-Russische “uniestaat” verdedigen tegen “Oekraïense agressie”.

Over de vermeende mobilisatie van Loekasjenko is ook weinig bekend. De onafhankelijke nieuwssite Nasja Niva meldde donderdag op basis van bronnen binnen het Wit-Russische leger dat Loekasjenko opdracht heeft gegeven tot een geheime mobilisatie op het platteland. Volgens de bronnen van de site heeft Loekasjenko gekozen voor een kleinschalige mobilisatie buiten de grote steden om de chaotische gevolgen die de mobilisatie in Rusland heeft te voorkomen. Het kleine leger van Wit-Rusland bestaat zonder mobilisatie uit ongeveer 12 duizend militairen.