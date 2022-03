Oekraïne voert succesvolle tegenaanvallen uit, meldt Amerikaanse Pentagon

De Oekraïense militairen zijn momenteel, in sommige situaties, in het offensief, oordeelt woordvoerder John Kirby op zender CNN. De Oekraïners verjagen de Russen uit gebieden waar zij voorheen waren, aldus Kirby.

“We hebben (de Oekraïense terreinwinsten, red.) zien toenemen de afgelopen dagen”, aldus de woordvoerder. “Dat is een echt bewijs van hun capaciteit om te vechten door hun plannen te volgen, zich aan te passen en opnieuw te proberen de Russische troepen terug te dringen.”

Volgens Kirby voeren de Russen “hun operaties niet uit met de coördinatie die men zou kunnen verwachten van een modern leger”. “Hun bevelvoerders praten niet altijd, coördineren niet altijd tussen de luchtmacht en de grondtroepen”, zei hij nog aan CNN.

“We hebben spanningen gezien tussen de lucht- en grondtroepen over de manier waarop ze elkaar - goed of met moeite - ondersteunen”, klonk het. “Ze hebben problemen met het commando en de controle.” Volgens de woordvoerder hebben de Russische soldaten het moeilijk om met elkaar te communiceren, wat ertoe leidt dat ze in sommige gevallen mobiele telefoons moeten gebruiken.

Bovendien: “Ze hebben brandstof en voedsel te kort”, aldus Kirby. “Daarom denken we geen echte grote vooruitgang van de Russen hebben waargenomen, behalve in het zuiden”, zei hij. In het zuiden zitten de Russen dicht bij de Krim, het Oekraïense schiereiland dat Rusland in 2014 had geannexeerd.