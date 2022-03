Oekraïne: tweede Russische generaal gedood op het slagveld nabij Charkiv

Het Oekraïense ministerie van Defensie meldt dat de Russische generaal Gerasimov, de stafchef en plaatsvervangend commandant van het 41ste gecombineerde leger, bij gevechten nabij Charkiv is omgekomen, samen met een aantal andere hoge officieren.

Oekraïne zou telefoongesprekken onderschept hebben tussen twee Russische twee FSB-officieren die de dood van Gerasimov bespreken. Het onderzoekscollectief Bellingcat zegt dat het de dood van de generaal kon bevestigen op basis van een Russische bron. Ook kon een hoge FSB-officier in het onderschepte telefoongesprek geïdentificeerd worden, meldt voorman Christo Grozev van Bellincat.

In het door Oekraïne afgeluisterde telefoongesprek zouden de twee FSB-officieren bovendien klagen dat hun beveiligde communicatiesysteem binnen Oekraïne niet meer werkt.

“In het gesprek hoor je de in Oekraïne gestationeerde FSB-officier aan zijn baas vragen of hij via het beveiligde Era-systeem kan praten. De baas zegt dat Era niet werkt”, schrijft Grozev op Twitter. “Era is een superduur systeem dat [het Russische ministerie van defensie] in 2021 met veel tamtam introduceerde.”

Tweede generaal op een week tijd

Gerasimov kreeg enkele jaren geleden nog een medaille voor zijn rol bij de annexatie van de Krim in 2014 en was eerder betrokken bij de Tweede Tsjetsjeense Oorlog (1999-2009) en de Russische militaire operatie in Syrië.

Op amper een week tijd is Gerasimov, na Andrei Sukhovetsky, de tweede Russische generaal van wie het Oekraïense leger meldt dat hij in de strijd gedood is. Het verlies van hoge officieren komt op een moment dat een groot deel van Poetins leger kampt met logistieke problemen en stuit op hevig Oekraïens verzet.

Volgens de Britse defensieminister Ben Wallace, die vanochtend te gast was bij de BBC, wordt het Russische leger ‘wanhopiger’. “We zien dat de Russen steeds brutaler worden.” Hij zei ook dat Rusland nog steeds geen vooruitgang heeft geboekt. “Het is dag dertien”, klonk het bij de Britse openbare omroep. “Die noordelijke colonne waar we al vaak over gesproken hebben, zit nog steeds vast. Ik bedoel écht vast, ze gaat niet vooruit.”