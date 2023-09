Oekraïne slaat kleine maar belangrijke bres in Russische verdediging: ‘Dit kunnen cruciale weken worden’

Langs de lange frontlijn in het zuiden heeft Oekraïne een kleine breuk geslagen. Het is een hoognodige overwinning, maar kan ze ook een doorbraak betekenen in het zomeroffensief tegen Rusland?

Na maanden van nauwelijks vooruitgang en operaties die stuklopen op mijnenvelden is Oekraïne er nu toch in geslaagd om een bres te slaan in de Russische verdedigingslinie. In de regio Zaporizja boekte het Oekraïense leger enkele successen ten zuiden van Orikhiv. Kort na de inname van Robotyne kon Oekraïne bij het dorp Verbove door de Russische verdedigingslinie breken.

Het toont dat Oekraïne zelfverzekerd genoeg is om Robotyne in handen te houden. Maar het succes bij Verbove, een dorp van amper 1.000 inwoners, is om meerdere redenen belangrijker dan je op het eerste gezicht zou verwachten.

“Naar mijn mening geloofden de Russen niet dat Oekraïne door deze verdedigingslijn zou breken”, zegt Oleksandr Tarnavskiy aan The Guardian. Volgens de generaal die het tegenoffensief leidt, zou het nu eenvoudiger moeten zijn om ook door de tweede en derde Russische verdedigingslijn te breken. Rusland zou namelijk 80 procent van zijn tijd en middelen hebben gespendeerd aan de eerste verdedigingslijn.

Oekraïense leger stoot door verdedigingslinie richting Verbove Robotyne Verbove Donetsk Zaporizja Tokmak Marioepol Melitopol Oekraïne Zee van Azov Russische controle Russische opmars Door Oekraïne heroverd Russische versterkingen bron: Institute for the Study of War Oekraïense leger stoot door verdedigingslinie richting Verbove Robotyne Verbove Bachmoet Oekraïne Donetsk Zaporizja Rusland Tokmak Marioepol Melitopol Berdjansk Oekraïne Zee van Azov Russische controle Russische opmars Russische versterkingen Door Oekraïne heroverd bron: Institute for the Study of War

De voor Oekraïne positieve signalen komen amper een week na stevige kritiek uit het Westen, onder meer in The New York Times, over het gebrek aan successen. Zelfs het hoofd van de Oekraïense inlichtingendienst gaf toen toe dat het offensief trager gaat dan verwacht. En dan kan er twijfel ontstaan in de hoofden van de sponsors in het Westen.

Succes consolideren

Al sinds Oekraïne het zomeroffensief in juni inzette, blijkt het moeilijker dan gedacht om de Russische posities in te nemen. Zowel bij Bachmoet als Velika Novosilka voert Oekraïne hevig strijd, maar dat lijkt vooral met de bedoeling om vijandelijke troepen daar bezig te houden. Zo kon Oekraïne iets gemakkelijker doorstoten onder Orikhiv. Daar is nu dus eindelijk een bres geslagen, ook al is die nog erg smal.

“Dit kunnen cruciale weken worden”, zegt militair historicus Tom Simoens (Koninklijke Militaire School), die het succes bij Verbove noemenswaardiger vindt dan de inname van Robotyne.

In theorie kan Oekraïne dit momentum snel proberen te exploiteren en via die bres nog dieper doorduwen in bezet gebied. Dat zijn het soort spectaculaire operaties waarmee een generaal de geschiedenisboeken haalt, zegt Simoens nog. Maar anderzijds is het risico op mislukking groot en kan hij zo te veel exploitatiestrijdkrachten verliezen.

Daarom is het realistischer en meer in de lijn van dit tegenoffensief dat Oekraïne dit kleine succes eerst probeert te consolideren. Ze zullen die uitstulping, die kwetsbaar is voor artillerievuur, eerst willen verbreden, alvorens ze verder uit te diepen.

“Ze zullen traag maar gestaag blijven beuken”, zegt Simoens. “Een aantal van die tactische successen kunnen een operationeel succes worden. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat de Russische eenheden uitgeput geraken en deserteren. En dan kan Oekraïne misschien oprukken tot Tokmak of de zee van Azov. Pas dan spreken we van een strategisch succes. Maar daar zijn we nog ver van.”