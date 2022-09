Oekraïne rukt verder op, maar tot hoever? ‘Russische aanval in de flanken is het gevaarlijkst’

Het Oekraïense leger peinst er niet over om de blitzkrieg tegen de Russen in het noordoosten af te zwakken. Eenheden in Australische en Britse pantservoertuigen, gesteund door onder andere houwitsers van Poolse en Amerikaanse makelij, rukken op richting de Russische grens.

“Australië bedankt”, riepen Oekraïense paratroepen van de 80ste Luchtmobiele Brigade maandag in bevrijd gebied juichend vanaf hun Bushmaster, een van de pantserinfanterievoertuigen die Australië heeft geleverd. “Het reisde de halve wereld rond, 19.300 kilometer over de Indische Oceaan, voor de bescherming van vrijheid”, twitterde de Oekraïense minister van Defensie Oleksi Reznikov bij de video van de blije soldaten. “Mede dankzij de Bushmaster bereikte het Oekraïense leger de Oskilrivier en blijft het gebied in de regio Charkiv bevrijden.”

Terwijl de Oekraïners en de wereld met verbazing toekijken hoe het leger dorp na dorp blijft veroveren, rijst de vraag wat de strategie van Kiev is. De VS waarschuwden het Oekraïense leger, zo lekte begin deze maand uit, om behoedzaam te opereren als het in de tegenaanval zou gaan. Dus geen groot offensief in zowel Charkiv als het zuidelijke Cherson, wat Kiev aanvankelijk wilde.

UK-provided FV103 Spartan armored vehicles in Ukrainian service in Kharkiv Oblast.https://t.co/sb28wH27HH pic.twitter.com/iKHgmWCrxQ — Rob Lee (@RALee85) 12 september 2022

Lange aanvoerlijnen

Zo’n grote operatie heeft onder andere het risico dat de aanvoerlijnen te lang worden. Want het leger kan wel oprukken als alles vlot verloopt, maar heeft het genoeg munitie, eten en benzine bij zich om het offensief vol te kunnen houden? En worden de personele verliezen niet te groot?

“Elk leger wint of verliest door zijn logistiek”, zegt brigade-generaal b.d. Ruud Vermeulen, oud-bataljonscommandant van de Nederlandse Luchtmobiele Brigade. “De voorste Oekraïense eenheden rukken nu zo snel mogelijk op omdat ze gebruik willen maken van het momentum. En ze gebruiken veel munitie. De logistieke keten moet er achteraan. Anders sta je na drie dagen echt stil en heb je geen benzine en kogels. De komende dagen moet blijken of de Oekraïners, als ze blijven doorstoten, hun logistiek goed op orde hebben.”

Voorlopig ziet het er niet naar uit dat Kiev en de Oekraïense legerleiding het voorspoedige offensief bij Charkiv willen afzwakken. Het devies is, zo lijkt het, om zoveel mogelijk gebruik te maken van de chaos onder de Russische eenheden. Veel vluchtende soldaten zijn volgens Amerikaanse inlichtingen de grens met Rusland overgestoken. Moskou zal snel versterkingen naar het gebied moeten sturen om het Oekraïense leger te stoppen. De Oskilrivier biedt een mogelijkheid voor de Russen om de Oekraïense opmars te stoppen.

For the sake of protecting Freedom, it traveled half the world, from the 🇦🇺 to the 🇺🇦. 19,300 km across the Indian Ocean.

Sept2022.Thanks to "Bushmaster" #UAarmy came to the Oskil river & continue to liberate Kharkiv region.

Thank you to @RichardMarlesMP @AmbVasyl & all 🇦🇺 people pic.twitter.com/UnI0cSbAUu — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 11 september 2022

Kantelmoment

Hoe snel de Russen kunnen hergroeperen, gaat bepalen hoeveel gebied de Oekraïners nog kunnen innemen. Moskou moet snel maar tegelijk ook voorzichtig opereren. In de afgelopen maanden werden gevechtseenheden uit de regio Charkiv naar het zuiden gedirigeerd omdat gedacht werd dat het grote Oekraïense tegenoffensief bij Cherson zou plaatsvinden. Die eenheden nu weer terugsturen, vergroot de kans op verzwakking van de frontlijnen bij Cherson. Hetzelfde dreigt te gebeuren in de Donbas als daar troepen worden weggehaald.

Oekraïne zou gek zijn als het geen gebruik maakt van de Russische wanorde en het momentum in de strijd niet handhaaft, betoogt Vermeulen. Als hoge stafofficier, onder andere bij de laatste Nederlandse 1e Divisie, was hij verantwoordelijk voor het plannen van dit soort grote legeroperaties. “De chaos bij de Russen in deze regio is nu compleet”, betoogt Vermeulen. “Dit is een kantelmoment, je moet het exploiteren. Als je tegenover een leger in een regio staat dat aan het instorten is en je maakt daar niet snel gebruik van, dan doe je het fout. Ze moeten nu doorzetten.”

#Ukraine: Two more Russian T-80BV tanks were captured by Ukrainian forces in #Kharkiv Oblast in recent days, as well as another T-72B3 Obr. 2016.



Image 1 & 2 via @Arslon_Xudosi. pic.twitter.com/3C2BUYCyO1 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) 13 september 2022

Mobilisatie troepen

De oud-brigadegeneraal erkent dat het gevaar groter wordt, naarmate de Oekraïners verder oprukken, dat het Russische leger ze in de flanken zal proberen aan te vallen na een hergroepering. Het risico bij een aanvallend gevecht, benadrukt hij, is altijd dat je op je flanken wordt aangevallen.

Vermeulen: “Een dergelijke vijandelijke aanval is het gevaarlijkst. Het Oekraïense leger kan dan de pas worden afgesneden. Maar je moet goed voorbereiden, gevechtsklare eenheden hebben om zo’n flankaanval uit te voeren. Mijn inschatting is, gezien de gebeurtenissen van de afgelopen dagen, dat de Russen niet genoeg reserve-eenheden hebben voor zo’n grote operatie en zeker niet op die locatie.”

Gezien de militaire personeelsproblemen die het afgelopen halfjaar aan het licht kwamen, ontkomt het Kremlin volgens Vermeulen niet aan een algehele mobilisatie. Alleen dan zou het leger over genoeg militairen en eenheden kunnen beschikken om de oorlog nog een andere wending te geven. President Poetin heeft zo’n mobilisatie tot nu toe echter geweigerd omdat het op te veel verzet zou stuiten in Rusland. Het zou ook het signaal afgeven dat het Russische leger in Oekraïne in ernstige problemen zit.

Vermeulen: “Operationeel en tactisch gezien kan Poetin niet meer winnen in Oekraïne. Tenzij hij een tactisch nucleair wapen gebruikt, en daarmee een politieke oplossing afdwingt, of tot mobilisatie overgaat. Hij kan militair gezien niet verder op deze wijze. Oekraïne wordt steeds sterker. Dit is een moeilijk gevecht voor de Russen. Poetin zit strategisch vast, hij heeft een gamechanger nodig.”