Oekraïne onderzoekt video waarin soldaten Russische krijgsgevangen in onderbenen zouden schieten

De echtheid van de video is niet door onafhankelijke bronnen vastgesteld. Het Kremlin spreekt van ‘monsterlijke beelden’ en van martelingen en heeft een onderzoek ingesteld. Het Oekraïense leger waarschuwt dat de video mogelijk in elkaar is gezet door Rusland om Kiev in diskrediet te brengen.

Oekraïne zegt de beschuldiging van mogelijke schending van het oorlogsrecht ‘zeer serieus’ te nemen. ‘Wij zijn een Europees leger en wij bespotten onze gevangenen niet’, aldus Oleksiy Arestovych, adviseur van president Volodymyr Zelensky. ‘Als dit echt blijkt te zijn, is dit absoluut onaanvaardbaar gedrag.’

Op de video is te zien dat drie mannen, die Russische soldaten zouden zijn, uit een busje stappen. Twee van hen worden direct en van korte afstand in de onderbenen geschoten. Een derde kruipt uit het busje en wordt daarna ook in de onderbenen geschoten. Ook zijn gewonde en hevig bloedende militairen te zien, met een witte doek over hun hoofd, tijdens een ondervraging. Waar de video is gemaakt, is niet duidelijk.

Propaganda

Volgens sommige berichten zouden de Russische soldaten deel uitmaken van een Russische verkenningseenheid. Het incident zou hebben plaatsgevonden bij een dorp aan de rand van Charkiv, de stad in het oosten van Oekraïne die al vanaf het begin van de invasie wordt belegerd.

De bevelhebber van het Oekraïense leger, generaal Valerii Zaluzhnyi, maande echter tot grote voorzichtigheid om niet in de val te trappen van Russische propaganda. ‘De vijand produceert en deelt video’s met de onmenselijke behandeling van vermeende ‘Russische gevangenen’ door ‘Oekraïense soldaten’ om de Oekraïense strijdkrachten in diskrediet te brengen’, aldus de bevelhebber in een verklaring.

Een woordvoerder van het Oekraïense leger zei niet te weten wie de betrokkenen in de video zijn. ‘Op dit moment kan niemand de waarheid van deze video bevestigen of ontkennen’, aldus de legerwoordvoerder. ‘Het is niet bekend waar het allemaal gebeurt, of wie de deelnemers zijn.’

In gevaar

De Oekraïense procureur-generaal Iryna Venediktova waarschuwde dat als het inderdaad om Oekraïense militairen gaat, zij niet vrijuit zullen gaan. ‘Als militairen aan de Oekraïense kant schuldig zijn, zullen wij ze onderzoeken en voor de rechter slepen’, verzekerde Venediktova.

De Oekraïense regering is bevreesd dat mogelijke wandaden van militairen de uitgebreide Amerikaanse en Europese militaire steun in gevaar kunnen brengen. Ook vreest zij dat schendingen van het oorlogsrecht Kiev veel sympathie in de wereld kunnen kosten. Oekraïne werd in het begin van de oorlog bekritiseerd omdat het beelden naar buiten bracht van Russische krijgsgevangen die hun familie belden.

Ook werden volop foto’s en namen gepubliceerd van krijgsgevangenen op een speciale site en op Telegram zodat hun familie ze kon herkennen. ‘Ik wil al onze militaire, civiele en defensietroepen er nogmaals aan herinneren dat de misbruik van gevangenen een oorlogsmisdaad is waarvoor geen amnestie is en waarvoor geen verjaringstermijn geldt’, aldus Zelenski’s adviseur Arestovych over de mogelijke wandaden op de video.