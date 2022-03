Oekraïne noemt humanitaire corridors ‘immoreel’: burgers kunnen enkel naar Russisch gebied vluchten

Moskou kondigde vanaf maandagochtend 8 uur Belgische tijd een gevechtspauze aan om de inwoners van Kiev, Charkov, Sumy en de havenstad Marioepol de gelegenheid te geven zich via ‘humanitaire corridors’ in veiligheid te brengen. Uit de voorstellen die Oekraïne van Rusland kreeg, bleek dat de meeste vluchtroutes naar gebied leidden in handen van Rusland, Wit-Rusland of de pro-Russische separatisten.

Moskou suggereerde dat de ingestelde corridors het resultaat waren van besprekingen tussen Poetin en Macron. De Oekraïense vice-premier Iryna Veresjtsjoek zei te hopen dat de Franse president Emmanuel Macron “begrijpt dat zijn naam en zijn oprechte wil om te helpen worden misbruikt en gemanipuleerd door Rusland”.

Veresjtsjoek eiste dat de inwoners van de aangevallen steden ook naar gebieden kunnen vertrekken die in handen zijn van Oekraïne. Volgens Veresjtsjoek zijn de corridors ook nog steeds niet open, ondanks de Russische beloften.

Zes corridors

Het Russische ministerie van Defensie maakte vanochtend bekend dat er zes humanitaire corridors zijn waarlangs de bevolking kan vluchten. Vanuit de hoofdstad Kiev, waarvan de buitenwijken zwaar onder vuur liggen, is er alleen een corridor naar Gomel in Wit-Rusland. Die route zullen de meeste inwoners van de stad niet willen kiezen, afgezien van een deel van de etnische Russen in Kiev.

Lees ook Het beeld dat de wereld rond gaat: vlucht voor het Russische geweld wordt moeder en jonge kinderen fataal ‘Lijdt Poetin aan een vorm van dementie, zoals gefluisterd wordt? Hij lijkt zichzelf kwijt’

Hetzelfde geldt voor Charkov, dat al dagen onder zwaar vuur ligt van het Russische leger. Vanuit die stad gaat er alleen een ‘humanitaire corridor’ naar Belgorod in het westen van Rusland. Ook de inwoners van Sumy, niet ver van de Russische grens, mogen naar Belgorod uitwijken. Ditmaal is er ook een vluchtroute naar Poltava, dat nog in handen is van de Oekraïners. Die loopt wel door gebied dat de Russen al deels in handen hebben.

De inwoners van Marioepol, dat wordt omsingeld door Russen en pro-Russische separatisten, hebben de keuze te vluchten via een corridor naar de Russische stad Rostov aan de Don. Daarvoor zal een deel van de Russische inwoners kiezen. De rest moet de stad uit via een route die leidt naar Zaporizja, alweer door gebied dat de Russen in handen hebben.

Geen water of elektriciteit

Vooral voor de inwoners van Marioepol is de situatie wanhopig. De watervoorziening ligt al dagen stil, evenals de elektriciteit, terwijl Russen en separatisten de stad permanent beschieten. Twee eerdere pogingen de inwoners de gelegenheid te geven weg te komen, mislukten doordat de beschietingen vrijwel meteen werden hervat.

Het lijkt erop dat Moskou opzettelijk voor de vluchtroutes richting Rusland en Wit-Rusland heeft gekozen, in de hoop dat daardoor een deel van de Russen uit de belegerde steden zal vertrekken. In alle vier de steden vormen zij een aanzienlijk deel van de bevolking. Als onder hen veel slachtoffers vallen, zal dat uiteraard afbreuk doen aan de bewering van president Poetin dat Rusland Oekraïne is binnengevallen om hen te redden.