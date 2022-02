Oekraïne houdt stand in twee cruciale steden, Rusland rukt op in het zuiden: hier staan beide legers nu

De oorlog in Oekraïne is ondertussen toe aan zijn vijfde dag. Russische troepen proberen het land nog altijd van drie kanten dieper binnen te dringen, waarbij de opmars niet overal even snel verloopt. Dit is de laatste stand van zaken.

In het noorden houdt het Oekraïense leger nog altijd stand tegen de aanvallen die vanuit Wit-Rusland worden gelanceerd. Rusland probeert hoofdstad Kiev te omsingelen. Vooral ten noordwesten van de stad is al veel terreinwinst geboekt nadat het gebied rond de kerncentrale van Tsjernobyl vrijdag al werd veroverd. Rusland bood de inwoners van Kiev vandaag een ‘vrije passage’ naar het westen aan via de snelweg naar Vasylkiv.

Ten oosten en noordoosten van Kiev blijft Chernihiv ondertussen een moeilijke prooi voor het Russische leger. De stad biedt hevig weerstand, maar dreigt op haar beurt omsingeld te worden door Russische troepen die nu ook vanuit het oosten naderen via Konotop.

Russia may be using indiscriminate weapons on residential areas of Kharkiv, which would be a war crime, @CITeam_ru says https://t.co/3H4UfIjhri pic.twitter.com/4ogyZP9mHr — Alec Luhn (@ASLuhn) 28 februari 2022

• In het oosten en noordoosten van Oekraïne krijgen vooral de tweede grootste stad Charkov en de regio’s Loehansk en Donetsk het hard te verduren met tientallen raketaanvallen vanuit Rusland. Vooral in Charkov is de weerstand van het Oekraïense leger groot. Tegelijkertijd lijkt ook Rusland steeds zwaarder materiaal in te zetten, ook op woonwijken.

• Het Russische leger lijkt vooral in het zuiden vooruitgang te boeken met aanvallen die in twee richtingen gelanceerd worden vanuit de Krim, het schiereiland dat Rusland in 2014 al annexeerde.

Richting het oosten geraakt de grote havenstad Marioepol aan de Zee van Azov steeds meer omsingeld, met Russische militairen die zowel vanuit het oosten als vanuit het westen naderen. Onder meer de steden Melitopol en Berdiansk vielen al in Russische handen.

Richting het westen probeert Rusland dan weer een corridor in te nemen met als doel de andere grote havenstad Odessa. Daarvoor is controle over de steden Cherson en Mykolaiv cruciaal, waar nog altijd zwaar om wordt gevochten.

In de Zwarte Zee zelf blijken de dertien soldaten die het Slangeneiland bewaakten, dan toch niet dood. Oekraïne verspreidde vorige week een geluidsopname van de confrontatie. Daarop is te horen dat een Russisch marineschip de militairen op het eiland oproept zich over te geven. Waarop de Oekraïners antwoordden dat de Russen de pot op kunnen. Dat zouden hun laatste woorden zijn geweest, wat hen op het Oekraïense vasteland een heldenstatus gaf.

• Ondertussen zijn in Wit-Rusland de onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne van start gegaan. De Russische onderhandelaar ter plaatse, Kremlin-raadgever Vladimir Medinski, zei dat Moskou een akkoord wil vinden met Kiev. “Elk uur dat het conflict aansleept, komen Oekraïense burgers en soldaten om het leven”, zei hij op de Russische televisie. Volgens hem moet een akkoord in het belang van beide partijen zijn. Kiev eist dan weer een ‘onmiddellijk’ staakt-het-vuren en de terugtrekking van alle Russische troepen.

Zondag 27 februari

Charkov en omgeving

Satellietbeelden van een buitenwijk van Charkov gisterenavond tonen duidelijk de kraters van raket- en artillerie-inslagen. Beeld via REUTERS

Zondagochtend vroeg bleek uit beelden op sociale media dat de eerste Russische voertuigen en militairen Charkov waren binnengetrokken en tot in het centrum van de stad konden geraken. Charkov is de op één na grootste stad van Oekraïne met meer dan een miljoen inwoners, in het noordoosten van het land, en dus een belangrijk strategisch doel voor Rusland.

A RU special-ops group just broke through in Kharkiv. Street fighting on the way. #Ukraineunderattack #StandWithUkraine pic.twitter.com/QkOq1068o1 — olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) 27 februari 2022

De Russische aanwezigheid bleef evenwel beperkt tot een relatief klein aantal troepen en voertuigen, waardoor het Oekraïense regeringsleger erin slaagde de Russen via zware straatgevechten terug te dringen. Zondagnamiddag meldde de gouverneur van de regio dat de stad opnieuw volledig onder controle van het Oekraïense regeringsleger stond.

Beelden tonen naast kapotgeschoten huizen ook verschillende buitgemaakte en vernielde Russische legervoertuigen.

Vernietigde en verlaten Russische gepantserde voertuigen en legertrucks te herkennen aan het Z-teken, nabij de stad Charkov, waar gebouwen volledig in puin zijn geschoten bij de vuurgevechten. Beeld AP/AFP/Photo News

Kiev en omgeving

In en rond Kiev probeert Rusland al enkele dagen de luchthaven van Vasylkiv in te nemen, ongeveer 30 kilometer ten zuidwesten van de stad. De burgemeester van Vasylkiv bevestigde dat Russische troepen een brandstofdepot hebben opgeblazen. Donderdag werden er al parachutisten gedropt om de luchthaven in handen te krijgen, maar volgens de Oekraïense strijdkrachten zijn ze daarin nog niet geslaagd.

Een brandende brandstoftank in Vaslkiv, 30 kilometer ten noordwesten van Kiev. Beeld EPA

Satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies toonden zondagavond een Russisch militair konvooi dat op weg is naar Kiev. Het konvooi is naar schatting 5 kilometer lang en omvat onder meer tanks, militaire voertuigen, zelfrijdende artillerie en tankwagens met brandstof.

Een Russisch militair konvooi ter hoogte van Ivankiv. Beeld AFP

Rond 21 uur lokale tijd bevond het konvooi zich ten noordoosten van Ivankiv, op ongeveer 60 kilometer van Kiev.

Een Russisch militair konvooi ter hoogte van Ivankiv. Beeld AFP

De satellietbeelden toonden ook zware schade die waarschijnlijk veroorzaakt is door recente luchtaanvallen en hevige gevechten op de Antonov-luchthaven in Hostomel, ten noordwesten van Kiev. Om de controle over die luchtmachtbasis wordt al dagenlang gevochten: als Rusland hem samen met Vasylkiv in handen zou krijgen, zou de volledige westflank van Kiev afgesloten zijn.

Maar Oekraïense troepen hebben er gisteren naar eigen zeggen een uit Rusland afkomstige Tsjetsjeense speciale eenheid verslagen. De commandant, generaal Magomed Toesjajev, zou bij de gevechten om het leven zijn gekomen. Ukrainska Pravda berichtte zondagochtend dat de Oekraïense soldaten tijdens deze gevechten grote hoeveelheden aan wapens hebben buitgemaakt.

De luchtmachtbasis van Hostomel. Beeld via REUTERS

Net ten zuiden van Hostomel, in het dorp Bucha, lanceerden de Oekraïners een succesvolle aanval op een grote colonne Russische voertuigen. Beelden op sociale media die door persbureau Reuters werden bevestigd, tonen de zware schade aan een lange rij legertrucks en gepantserde voertuigen.

Extraordinary video (and soundtrack) reportedly from Bucha outside Kyiv, near the Hostomel airbase pic.twitter.com/BanGJms3uB — Shaun Walker (@shaunwalker7) 27 februari 2022

Compleet vernietigde Russische tanks en legervoertuigen na een succesvolle Oekraïense luchtaanval in Bucha, nabij Kiev. Beeld Reuters

In Kiev zelf bleef het luchtalarm zondag met de regelmaat van de klok afgaan, maar de Russen bleven tot enkele tientallen kilometers van het stadscentrum. In de stad zelf werden wel Russische saboteurs ontdekt, die volgens Oekraïne undercover sabotageacties probeerden uit te voeren. Burgers moesten verplicht de hele dag binnenblijven tijdens de lockdown die van kracht was tot maandagochtend.

Tienduizenden Oekraïense burgers probeerden net als de dagen ervoor het land te verlaten via het westen. Lviv is daarbij de laatste grote stad, op ongeveer 100 kilometer van de Poolse grens, waar een file van tientallen kilometers lang stond om dat land binnen te geraken.

Russisch president Vladimir Poetin verscheen zondagnamiddag voor het eerst sinds het begin van de invasie donderdag opnieuw op beeld, terwijl hij minister van Defensie Sergei Shoigu en stafchef Valery Gerasimov toesprak. Een zichtbaar geagiteerde Poetin verweet het westen ‘illegale economische sancties’ te nemen en de NAVO ‘agressieve uitspraken’ over Rusland te doen. Als afschrikkingsmiddel gaf Poetin de opdracht om de nucleaire wapens van Rusland in verhoogde staat van paraatheid te brengen.

Poetin met zijn minister van Defensie Sergei Shoigu (2e l.) en stafchef Valery Gerasimov op zondag in Moskou. Beeld AFP

Zaterdag 26 februari

In het zuiden werd zwaar slag geleverd in en om de steden Cherson, Mykolaiv en Odessa, terwijl luchtbombardementen de waarschijnlijk komende strijd om Marioepol voorbereidden. Rusland slaagde er bovendien in Melitopol onder controle te krijgen, een belangrijke stad tussen Cherson en Marioepol.

Kiev hield ondertussen nog altijd stand op de derde dag van de invasie. Wel werd er geregeld geweervuur gehoord, ook nabij het regeringskwartier, en vonden er verschillende explosies plaats door beschietingen met artillerie. ’s Ochtends werd een appartementsblok geraakt door een raket, waarbij verschillende doden vielen.

Vrijdag 25 en donderdag 24 februari

Rusland lanceerde de invasie van Oekraïne op donderdag 24 februari om 4 uur ’s nachts plaatselijke tijd. Enkele minuten voordien had Russisch president Vladimir Poetin in een tv-toespraak aangekondigd dat hij de opdracht had gegeven voor een ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne om de inwoners van de Donbas-regio in het oosten van Oekraïne te “beschermen tegen de genocide van Kiev”.

De Russische invasie begon met grootschalige lucht- en artillerieaanvallen op grote steden langs drie fronten: Kiev in het noorden, Charkov, Donetsk en Loehansk in het oosten, en Cherson in het zuiden. Tegelijkertijd ging het luchtalarm in heel wat steden in het westen af, waaronder Lviv, Loetsk en Ivano-Frankivsk.

Rusland kon al na één dag de controle verwerven over de regio rond de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl aan de grens met Wit-Rusland. Daarbij werd even gevreesd voor incidenten met het radioactieve materiaal dat daar nog altijd opgeslagen is, maar Rusland verzekert dat de situatie na de verovering veilig was.

Vlnr: Een appartement in een buitenwijk van Kiev, dat in de nacht van donderdag op vrijdag werd geraakt door een raket. Een neergestort Oekraïens vliegtuig ten zuiden van Kiev. Een achtergelaten Russische helikopter na een noodlanding nabij Kiev. De restanten van een Oekraïens vliegtuig dat neerstortte nabij Kiev. Beeld AFP/AP

Op vrijdag werden de eerste Russische troepen in de buitenwijken van Kiev gesignaleerd. Onder andere in de wijk Obolon werd zwaar slag geleverd, maar het Oekraïense regeringsleger kon de Russische militairen terugdringen. De stad Konotop ten noordoosten van Kiev werd al snel veroverd, maar Oekraïne hield beter stand in Chernihiv, tussen Konotop en Kiev in. Oekraïense troepen bliezen verschillende bruggen op om de Russische opmars tegen te houden.

Oekraïens president Volodymyr Zelensky bleef ondertussen heel de tijd in Kiev en nam vrijdagavond een video op samen met zijn belangrijkste ministers. “We blijven allemaal hier om de vrijheid van ons land te bewaken”, klonk het strijdvaardig.

De hele nacht werd bovendien zwaar slag geleverd om de luchtmachtbasis van Hostomel. Russische special forces leken even de controle over de regio in handen te hebben na een reeks zware aanvallen met gevechtsvliegtuigen en helikopters, maar werden later toch opnieuw teruggedrongen. Sindsdien wordt onophoudelijk om het gebied gestreden.

Meteen na de aanval namen duizenden inwoners van Kiev de vlucht naar het westen. De snelwegen richting Lviv waren donderdag en ook vrijdag compleet verzadigd.

Tienduizenden inwoners van Kiev probeerden op donderdag en vrijdag de stad te verlaten. Beeld AP

Vooraf

Poetins ‘speciale militaire operatie’ kwam er na de erkenning van de separatistische provincies Donetsk en Loehansk in de oostelijke Donbas-regio in Oekraïne op dinsdag 22 februari. Een dag later vroegen ze Poetin formeel om militaire steun tegen het Oekraïense regeringsleger.

Die regio’s, waar een meerderheid Russisch spreekt, waren al sinds 2014 de facto deels in handen van pro-Russische separatisten. Dat jaar werd ook het schiereiland de Krim geannexeerd. Sindsdien bleef de frontlijn in Donetsk en Loehansk relatief stabiel, hoewel er in de acht jaar tussen de afscheuring van beide gebieden en de Russische aanval naar schatting 14.000 doden vielen bij gevechten over en weer.

De inval in Oekraïne werd bovendien voorafgegaan door een maandenlange troepenopbouw in zowel het zuidwesten van Rusland en in Wit-Rusland. Geleidelijk aan kwamen er steeds meer militairen en legervoertuigen bij: volgens de Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten waren er net voor de invasie mogelijk tot 190.000 Russische militairen rond de Oekraïense grenzen verzameld.

Tientallen satellietbeelden toonden de afgelopen weken duidelijk de troepenopbouw.

Beeld AFP

Beeld AFP

Beeld EPA