Oekraïne en Rusland bereiden zich vechtend voor op voorjaarsoffensief

De strijdende partijen in Oekraïne lijken vooral bezig met een offensief dat nog moet komen. Rond dorpen als Voehledar of Blahodatne woeden bittere gevechten, die voorlopig geen van beide legers enige terreinwinst lijkt op te leveren.

Met die gevechten, waarbij vele duizenden soldaten het leven laten, zouden Russische troepen het front in het oosten en zuiden van Oekraïne geschikt willen maken voor een massaal offensief dat volgens waarnemers binnen enkele weken, of hoogstens maanden, verwacht kan worden. In Oekraïne wordt vooral 24 februari genoemd als een datum waarop Rusland zou kunnen toeslaan. Het is de eerste verjaardag van de oorlog waarvan Moskou had gedacht dat die maar enkele dagen zou gaan duren.

Over een kleine maand wil Oekraïne klaar zijn om de klap op te vangen, of om zelf in de aanval te gaan. Ook over een Oekraïens offensief wordt druk gespeculeerd. Het naderende voorjaar betekent in ieder geval dat haast is geboden. Duitsland, Polen en andere landen proberen de beloofde Leopard-2-tanks voor de lente te leveren. Ook met de training van Oekraïense tankbemanningen wordt zo snel mogelijk begonnen.

Het Duitse bedrijf Rheinmetall voert bovendien onmiddellijk zijn productiecapaciteit voor tank- en artilleriegranaten op. Het wil over twee weken een overeenkomst sluiten met het Amerikaanse bedrijf Lockheed voor een fabriek voor de bouw van Himars-raketlanceerinstallaties in Duitsland, aldus Rheinmetall-bestuursvoorzitter Armin Papperger tegen persbureau Reuters. Rheinmetall wordt door de extra productie de grootste producent van artillerie- en tankgranaten ter wereld.

Zelensky dringt aan op straaljagers

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is intussen naadloos overgeschakeld naar de volgende fase van de bewapening van zijn land. Zelensky wil na de tanks ook langeafstandsraketten en moderne westerse straaljagers, zegt zijn adviseur Mykhailo Podolyak. Volgens hem worden onderhandelingen daarover “met voorrang” gevoerd. Langeafstandsraketten zijn nodig om Russische munitiedepots op de Krim te kunnen treffen, en luchtsteun is nodig om de eigen luchtverdediging te versterken, nu Oekraïne volgens het Amerikaanse nieuwsmedium Politico langzamerhand door zijn raketten heen lijkt te raken. Ook moeten de F-16’s tanks en gepantserde gevechtsvoertuigen aan het front luchtdekking geven, aldus Politico.

Over de levering van F-16-straaljagers wordt steeds openlijker gespeculeerd. Oekraïne heeft ze boven aan zijn wensenlijstje gezet. Politico meldt dat naamloze ‘militaire functionarissen’ bij het Pentagon lobbyen voor levering van F-16’s aan Oekraïne. Ook bij de F-16’s dringt de tijd, want zelfs de training van de beste Oekraïense piloten om met die westerse toestellen te kunnen vliegen, zou al drie maanden duren.

Intussen blijft Rusland aan het Oekraïense front manschappen in de strijd werpen. Bij de stad Bachmoet wordt al maanden zwaar gevochten en ook bij de dorpen Voehledar en Blahodatne wordt dagelijks strijd geleverd. De Russische huurlingenorganisatie Wagner meldt de verovering van (delen van) beide plaatsen. De Oekraïense legerleiding zegt zondag aanvallen bij zestien plaatsen aan de frontlijn in Loehansk en Donetsk – waaronder Voehledar en Blahodatne – te hebben afgeslagen en de dorpen nog steeds in handen te hebben.