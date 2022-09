Oekraïne dwingt Russische troepen met ongeziene tegenaanval 20 kilometer achteruit

Het Oekraïense leger dook 20 kilometer diep in Russisch bezet gebied. In totaal werd 400 vierkante kilometer opnieuw door Oekraïne gecontroleerd. Dinsdag startte de grootschalige actie aan de hand van een “krachtige tankvuist” die door de Russische linies geboord werd. Daarbovenop hoefden de Oekraïense tankbestuurders en soldaten niet naar boven te kijken, want Kiev had de lucht vrij gemaakt van Russische vliegtuigen.

Het gevecht focuste zich rond de kleine stad Balaklija, ongeveer 70 kilometer van Charkiv. Dit gebied wordt volgens bronnen nog steeds bezet door Rusland, maar is naderhand omsingeld door Oekraïense troepen. Een belangrijk militair doel is om druk uit te oefenen op Izium een strategische stad die al sinds april in Russische handen is en in recht lijn ligt met de Westelijke Donbas.

Wat de komende dagen gaat gebeuren is zeer moeilijk te voorspellen, maar experten gaan ervan uit dat Oekraïne de bovenhand zal krijgen aan de hand van verrassingsaanvallen. Kiev geeft duidelijk aan flexibel te zijn en zegt dat iedereen zich de komende dagen zal verbazen tot wat het Oekraïense leger in staat is.

Flexibiliteit

In tegenstelling tot Oekraïne is het Russische leger vanouds stukken minder flexibel. Wanneer ze een aanval aankondigen, zoals in de lente gebeurde, houden ze zich vast aan het plan. Gaandeweg boekten de Russen kleine winsten in de Donbas door gebruik te maken van de effectieve tactiek van gebundelde artillerie en het veroveren van steden.

Lees ook Oekraïners in het bezette Cherson:‘Het klinkt wat vreemd, maar het geluid van bommen is zalig’

De voorbije weken is het vooral Oekraïne die initiatief neemt met als belangrijk doel Charkiv volledig in handen krijgen. Dit is niet eenvoudig aangezien de stad heel open ligt aan de rivier Dnieper. Toch slaagt Oekraïne er voorlopig in om stap voor stap meer terrein te boeken. Er vallen doorgaans wel meer doden en gewonden bij de initiatiefnemer, dus experten vragen zich af hoe lang Oekraïne dit vol kan houden.

Aan de andere kant lijkt het moraal wel stukken beter te zitten aan Oekraïense zijde en dat na 7 maanden oorlog. De Oekraïense leiders melden dan ook dat er een grote mogelijkheid ligt om tot en met November te tonen dat ze de Russen kunnen terugduwen. Daarna zou het wachten zijn tot de lente om verder terrein te winnen.