Oekraïne claimt opnieuw ‘significante klap’ voor Russisch leger op Slangeneiland

Volgens het operationele commando ‘Zuid’ konden verschillende onderdelen van het Oekraïense leger “via verschillende methodes” een zware klap toebrengen aan de aanwezige Russen op het kleine eiland voor de Oekraïense kust in het westen van de Zwarte Zee, zo klinkt het in een Facebook-post. De Russen zouden door wat waarschijnlijk zowel aanvallen met Oekraïense gevechtsvliegtuigen als drones waren, “significante verliezen” geleden hebben.

Volgens Oekraïne, dat karig is met commentaar, gaan de aanvallen nog altijd verder en zal er niet verder over de slag gecommuniceerd worden “tot de militaire operatie” voltooid is.

Satellietbeelden van het commerciële bedrijf Maxar van afgelopen dinsdag tonen op meerdere plaatsen op het eiland effectief zware schade aan, in vergelijking met beelden van vorige week vrijdag. Op minstens drie plaatsen zijn er grote verschroeide plekken te zien, in het zuiden ligt een vuurtoren half in het water. Bij de bombardementen zouden zowel Russische voertuigen, een radarstation als een Pantsir-luchtafweersysteem vernietigd zijn.

‘Waanzinnige’ poging

Rusland ontkent niet dat er hevig gevochten wordt, maar zegt wel dat het de “waanzinnige” poging van Oekraïense soldaten om Slangeneiland te heroveren, heeft verhinderd. De aanval van maandag was groter dan ooit, blijkt uit de verklaringen van de woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie. “Maandag 20 juni om 5 uur ’s ochtends heeft Kiev een nieuwe, waanzinnige poging gedaan om bezit te nemen van Slangeneiland. De Oekraïense strijdkrachten waren van plan om massale luchtbombardementen uit te voeren (...) alvorens aan land te gaan.”

Volgens Rusland werden vijftien aanvals- en verkenningsdrones ingezet en werd er met raketwerpers geschoten op het eiland. Maar de Russen konden de projectielen onderscheppen dankzij hun antiraketsysteem, klinkt het. Dertien drones werden neergehaald, “waardoor de vijand niet op het eiland kon gaan”. Of Oekraïne echt van plan was om landtroepen in te zetten op Slangeneiland, is echt hoogst twijfelachtig gezien de risico’s die zo’n manoeuvre met zich meebrengt. Eventuele verliezen aan Oekraïense zijde werden niet bevestigd.

Harpoon-raketten

Vrijdag al bracht Oekraïne de Russische sleepboot Vasili Bech tot zinken die op weg was naar Slangeneiland. Het schip werd geraakt door Harpoon-raketten die door Denemarken aan Oekraïne waren geleverd en raakte daarbij ernstig beschadigd. “Later op de dag is duidelijk geworden dat het schip is gezonken”, zei de militaire gouverneur Maksym Martsjenko van Odessa in een videoboodschap op Telegram.

Slangeneiland is al sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari ondanks zijn minieme grootte een speerpunt in de oorlog. Op zijn breedste punt meet het amper 600 meter in doorsnede, maar met zijn ligging op 35 kilometer voor de Oekraïense kust is het wel een cruciale plek voor de controle over de westelijke Zwarte Zee. Vanaf het eiland kunnen Russen bovendien het scheepvaartverkeer van en naar het zuiden van Oekraïne en de belangrijke havenstad Odessa blokkeren.

Moskva

Troepen op het Russische oorlogsschip Moskva veroverden het eiland op de eerste dag van de invasie nadat ze van de aanwezige Oekraïense soldaten de ondertussen legendarische woorden ‘Russisch oorlogsschip, go f*ck yourself' te horen hadden gekregen. De gevangengenomen Oekraïense militairen werden in maart voor Russische krijgsgevangenen geruild. Midden april bracht het Oekraïense leger dan de Moskva, het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot, tot zinken in een van de meest succesvolle tegenaanvallen van de oorlog tot nu toe.

Begin mei werd Slangeneiland daarna opnieuw zwaar door Oekraïne gebombardeerd. Daarbij werden ook verschillende kleinere schepen tot zinken gebracht. De afgelopen weken toonden satellietbeelden aan dat Rusland het eiland toch koste wat het kost leek te willen versterken met luchtafweergeschut, radartoestellen en raketinstallaties. Die werden per schip aangevoerd.