Oekraïne bedreigt Russen in Cherson met hightech raketwapen: ‘Offensief wint aan kracht’

Het Oekraïense leger gebruikt het geavanceerde Amerikaanse raketwapen Himars om de Russen in de regio Cherson flink te bedreigen. Een Oekraïens tegenoffensief zou de laatste dagen zo succesvol verlopen, dat de zuidelijke stad is afgesloten van de rest van bezet Russisch gebied.

Volgens Kiev stuurt het Russische leger in allerijl versterkingen naar Cherson na diverse succesvolle raketaanvallen op drie strategische bruggen. Oekraïne zegt in de afgelopen weken met de Amerikaanse precisie-raketten, die door Kiev een “game changer” worden genoemd, ook meer dan vijftig Russische wapenopslagplaatsen, benzinedepots en commandocentra te hebben vernietigd in het oosten en het zuiden.

Als Cherson echt bedreigd wordt, zou het een belangrijke opsteker zijn voor Oekraïne. Sinds de invasie begon, wist het Oekraïense leger de Russen te verdrijven uit Kiev en omgeving. Ook slaagden ze erin de Russische troepen bij Charkiv terug te slaan tot aan de grens. Maar Kiev moest tegelijk toezien hoe de regio-Loehansk verloren ging, evenals de oostelijke en zuidelijke grensregio tot aan de Krim.

Het Oekraïense leger beschikte in deze periode echter niet over het hightech Himars-artilleriesysteem waarmee belangrijke Russische doelwitten met grote nauwkeurigheid kunnen worden vernietigd. De Amerikaanse precisieraketten, met een bereik van 70 kilometer, komen tot op 3 tot 5 meter van het doelwit terecht. Bij andere, verouderde artilleriesystemen is dit tientallen tot zelfs meer dan honderd meter.

Hightechwapen

Het Himars-raketsysteem vormt een steeds groter gevaar voor de Russische militaire operaties, omdat het zes raketten tegelijk kan afvoeren die tot op meters van het doelwit terechtkomen. “Vernietig, met grote prioriteit, de langeafstandsraketten en artillerie die door de Oekraïense troepen worden ingezet”, sprak de Russische defensieminister Sergej Sjojgoe vorige week. Lees hier meer over het hightechwapen.

Strategische bruggen

Volgens de Britse inlichtingendiensten, die zeggen dat het Oekraïense offensief aan kracht wint, heeft Kiev Himars gebruikt om zeker drie bruggen over de Dnipro-rivier te beschadigen. Deze strategische bruggen zijn van groot belang voor de Russen omdat ze worden gebruikt om hun troepen in de Cherson-regio te bevoorraden. Ook zou het Oekraïense leger erin zijn geslaagd om bij een andere rivier een bruggenhoofd te vestigen.

Het 49ste Russische leger, dat is gestationeerd op de westoever van de Dnipro, zou volgens de Britten nu “zeer kwetsbaar” zijn. “De stad Cherson is vrijwel afgesneden van de andere bezette gebieden”, aldus het Britse ministerie van Defensie donderdag in een update van de strijd. “Het verlies ervan zou de pogingen van Rusland om de bezetting als een succes af te schilderen ernstig ondermijnen.”

Cherson werd snel na de invasie door de Russen ingenomen. Omdat het zonder slag of stoot werd veroverd en er geen vluchtelingenstroom op gang kwam, is Cherson met bijna 300.000 inwoners de grootste stad die met bevolking en al in handen viel van de Russen.

‘Chirurgische aanvallen’

Een gevoelig verlies voor het Russische leger was vooral de uitschakeling van de Antonivsky-brug, de enige brug van de stad Cherson over de Dnipro-rivier. Het was de derde keer in tien dagen dat de iets meer dan één kilometer lange brug onder vuur werd genomen door de Oekraïense artillerie. De nieuwe aanval woensdag zou de brug buiten gebruik hebben gesteld, nadat deze bij de eerdere aanvallen schade had opgelopen.

Op nachtelijke beelden is te zien hoe kort na elkaar zeker zes raketten de brug treffen. Een Oekraïense legerwoordvoerder sprak van “chirurgische aanvallen”, een bevestiging dat Himars-raketten waren gebruikt. De raketaanval vernietigde de brug niet, maar bracht wel ernstige beschadigingen toe aan het wegdek.

Dit duidt erop dat de Oekraïners met de aanval de Russische militaire operaties willen verlammen en dat ze de brug later weer hopen te gebruiken. President Volodymyr Zelensky beloofde woensdag dat de brug weer zal worden hersteld als de Russen verdreven zijn uit de stad. Het Russische leger is nu aangewezen op pontonbruggen en bootjes om de rivier over te steken.

Russische versterkingen

Volgens Oleksi Danilov, secretaris van de Oekraïense Nationale Veiligheidsraad, sturen de Russen versterkingen naar Cherson om het tegenoffensief te stoppen. “De vijand verplaatst een maximaal aantal troepen in de richting van Cherson”, twitterde Danilov. Een adviseur van Zelensky zei dat ook gevechtseenheden naar Melitopol en Zaporizja worden gedirigeerd om Oekraïense tegenaanvallen in de kiem te smoren.

De succesvolle aanvallen op de bruggen en belangrijke strategische doelwitten van de Russen zorgen voor groeiend optimisme in Kiev dat het Russische leger gestopt kan worden. Zeker nu de VS nog vier Himars gaan sturen, waarmee het totale aantal op 16 komt. Oekraïne heeft altijd gezegd dat het alles op alles zou zetten om Cherson zo snel mogelijk weer in handen te krijgen.

De stad is een van de Oekraïense steden die Rusland in de komende maanden zou willen annexeren, na verovering van de Donbas. Zelensky’s adviseur Mychajlo Podoljak waarschuwde de Russische militairen in een tweet dat ze Cherson beter kunnen verlaten “nu het nog mogelijk is”.