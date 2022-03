Oekraïne 12-12: wat gebeurt er op radio en televisie? En waar komt het ingezamelde geld terecht?

Wie doet er mee aan Oekraïne 12-12 en waar gaat het ingezamelde geld naartoe?

De vier grote mediagroepen in Vlaanderen - DPG Media, VRT, SBS en Mediahuis - beslisten vorige week om de handen in elkaar te slaan. Morgen organiseren ze een actiedag waarbij ze de Vlaming willen oproepen een financiële gift te doen voor het consortium 12-12.

Dat consortium verenigt zeven hulporganisaties zoals het Rode Kruis, Oxfam of UNICEF, en zamelt geld in voor de burgerslachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Meer dan 3 miljoen mensen zijn het land ondertussen ontvlucht, maar ook in het land zelf is de nood aan humanitaire hulp groot. Zo is er geld nodig voor gezondheidszorg, bescherming, voeding, water, hygiëne en psychosociale traumabehandeling.

Wat gebeurt er voor Oekraïne 12-12?

De actiedag begint morgenochtend om 6 uur op de radio, met een gezamenlijke 15 uur durende live-uitzending van Radio 2, Qmusic, Studio Brussel, Joe, MNM en Nostalgie. Vanop de Groenplaats in Antwerpen zullen presentatieduo’s van de zes zenders elkaar afwisselen. Zo vormen onder andere Peter Van De Veire van MNM en Dorothee Dauwe van Qmusic een duo, maar zullen ook Sven Ornelis (Joe) en Ann Reymen (Radio 2) of Bjorn Verhoeven (Nostalgie) en Ann Van Elsen (Joe) samen te horen zijn op alle Vlaamse omroepen.

Tussendoor treden artiesten op als Niels Destadsbader, Laura Tesoro, Jaap Resema en Pommelien Thijs, Camille, Lize Feryn en Aster Nzeyimana, Bart Peeters, Meau en Novastar.

Om 20.40 uur wordt een tand hoger geschakeld met een gezamenlijke slotshow op drie tv-zenders. Danira Boukhriss Terkessidis, Koen Wauters en James Cooke presenteren tegelijkertijd op Eén, VTM en Play4. Ze schakelen ook over naar oorlogsverslaggevers Rudi Vranckx en Robin Ramaekers die getuigen over de toestand in Oekraïne.

James Cooke, Danira Boukhriss-Terkessidis en Koen Wauters. Beeld VRT

Ook bezoekt Dina Tersago naar een Vlaams gastgezin dat Oekraïense vluchtelingen opvangt, en gaan Elodie Ouedraogo en Jeroom langs bij enkele solidariteitsacties. Philippe Geubels trekt naar een Russisch restaurant in ons land waar de uitbaters ook erg meeleven met de slachtoffers. Ook Erik Van Looy en Tom Waes maken reportages.

Hoe kan ik zelf iets bijdragen?

Wie een steentje wil bijdragen, kan de hele show lang bellen naar een belpanel met gezichten van de verschillende zenders, gaande van Siska Schoeters over Kamal Kharmach, K3 en Julie Van den Steen tot Pedro Elias, Paul De Grande en Andy Peelman.

Vorige week dinsdag, vijf dagen na de lancering van de oproep #Oekraine1212, had het consortium al 3,3 miljoen euro opgehaald. Tot hoeveel dat bedrag ondertussen al is opgelopen, zal pas morgenmiddag bekendgemaakt worden, maar dat het zelfs nog voor de actiedag begint al om een substantiële verhoging gaat staat nu al vast, zegt Philippe Henon, woordvoerder van het consortium. “We zien een grote solidariteit in heel het land, met niet alleen financiële giften, maar ook honderden initiatieven die oproepen om geld te storten voor de Oekraïners.”

Wie nu al een gift wil doen, kan terecht op de website van het Consortium 12-12. Een gift kan ook via overschrijving: BE19 0000 0000 1212.