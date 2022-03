Oekraïense vluchtelingen kunnen cash geld nergens omruilen, EU werkt aan oplossing

Zo’n 4 miljoen Oekraïners zijn vanwege de oorlog hun land ontvlucht naar de Europese Unie. Zij hebben vaak een probleem als ze geld in contanten bij zich hebben. Wisselkantoren willen de grivna’s niet altijd aannemen omdat zij die zelf nergens meer kunnen inleveren voor euro’s. Ook bij de banken zelf, inclusief in België, krijgen de Oekraïners vaak nul op het rekest. De wisselkoers van de grivna is sinds de invasie van Rusland in Oekraïne artificieel bevroren op 32 grivna voor 1 euro, maar de werkelijke waarde ligt door de oorlogssituatie allicht veel lager.

Daardoor willen de banken de grivna niet tegen de bevroren wisselkoers omruilen: als zij de biljetten binnenkort opnieuw bij de Oekraïense Centrale Bank aanbieden, weten ze niet hoeveel euro ze daarvoor in ruil zullen krijgen. Bovendien weten banken ook niet wannéér ze bij de Oekraïense Centrale Bank terecht zullen kunnen, aangezien die gesloten is.

Betalen met de kaart kan wel nog omdat het daarbij de Oekraïense banken zelf zijn die het risico nemen, maar ook dat loopt naar verluidt steeds minder vlot omdat ook voor hen de verliezen oplopen.

De Europese Centrale Bank werkt nu dus aan een oplossing waarbij de banken verzekerd zijn tegen het waarschijnlijke verlies. De Europese Unie zou daarbij garant staan voor het risico dat de ECB loopt. “Vraag is welke waarde en wie die garantie zal bieden”, zegt Geert Sciot van de Nationale Bank van België aan VRTNWS. Een optie is om een soort oorlogsfonds op te richten waarin lidstaten geld storten. Dat kan dan borg staan voor de grivna. Bovendien zijn banken verplicht om vanaf bepaalde bedragen de herkomst van cash geld te achterhalen om te vermijden dat het om witwassing gaat. Wellicht zullen er dus beperkingen komen op het aantal grivna dat vluchtelingen per dag of per keer kunnen omruilen.”