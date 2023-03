Oekraïense tennisster Marta Kostyuk weigert hand te schudden van Russische tegenstander op Miami Open

In de tweede ronde van de Miami Open verloor Marta Kostyuk van de Russische Anastasia Potapova. De Oekraïense tennisster weigerde na de wedstrijd om de hand te schudden van haar tegenstander. “Er zijn duidelijk spanningen”, vertelde ze aan de pers. “We zijn geen vrienden. We zijn momenteel in oorlog.” Eerder weigerde Kostyuk ook al om Varvara Gracheva uit Rusland en Victoria Azarenka uit Wit-Rusland de hand te schudden.

De Women’s Tennis Association (WTA) waarschuwde de Russische Anastasia Potapova eerder deze maand nog omdat ze voor haar wedstrijd in Indian Wells een voetbalshirt van Spartak Moskou droeg. “Er zat geen politieke bedoeling achter”, verdedige Potapova zich toen. “Het is erg triest dat mensen diengen zien die eigenlijk niet de waarheid zijn. Ik ben gewoon een superfan van Spartak sinds ik 10 jaar oud was. Mijn vader heeft een deel van het stadion voor dit team gebouwd, dus het is ons familieding.”

“Er zijn veel dingen die de WTA doet waar ik het niet mee eens ben. Dit zal niets veranderen”, zei Marta Kostyuk daarover na de wedstrijd tegen de pers. “Je kunt haar een waarschuwing geven. Je kunt iemand schorsen, ik weet het niet. Ik kan daar geen commentaar op geven, het is gewoon grappig.”