Oekraïense schermster weigert hand van Russische opponente

Vijf vragen Oorlog in Oekraïne Tegenoffensief in hogere versnelling: ‘Als Rusland geen troepen meer heeft in het achterland, kan Oekraïne snel oprukken’ Tegenoffensief in hogere versnelling: ‘Als Rusland geen troepen meer heeft in het achterland, kan Oekraïne snel oprukken’