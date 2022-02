Oekraïense president roept eigen burgers op om wapens op te nemen: ‘We geven wapens aan iedereen’

Volg alle ontwikkelingen omtrent Oekraïne in onze liveblog.

“We zullen iedereen die bereid is Oekraïne te verdedigen, een wapen in handen geven”, aldus Zelensky. “Iedereen die een militaire opleiding en ervaring heeft, wordt opgeroepen om zich te melden bij het ministerie van Defensie en om deel te nemen aan de grootschalige mobilisatie.” De Oekraïense politie liet weten dat ze wapens zou uitdelen aan veteranen.

Volgens Zelensky heeft Rusland aanvallen uitgevoerd tegen militaire infrastructuur en de grenswacht. Kort daarna ging het luchtalarm af in de Oekraïense hoofdstad Kiev.

De Russische operatie die aan de gang is in verscheidene Oekraïense steden, heeft tot doel "de Oekraïense staat te vernietigen, ons grondgebied met geweld in te nemen en een bezetting te installeren", aldus het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken in een communiqué.

Beeld AFP

Oproep tot sancties

Kiev riep de internationale gemeenschap ook nog op "onmiddellijk te handelen" en zo snel mogelijk nieuwe sancties op te leggen aan Rusland. "Alleen verenigde en sterke acties kunnen de agressie tegen Oekraïne door Vladimir Poetin stoppen", luidt het nog.

Oekraïne heeft alvast het voortouw genomen en alle banden met Rusland verbroken. “Rusland heeft Oekraïne vanmorgen verraderlijk en gemeen aangevallen, net zoals het fascistische Duitsland in de Tweede Wereldoorlog heeft gedaan. Rusland staat aan de kant van het kwaad”, zo zei de Oekraïense president nog.

Zelensky had gisteren overigens al gereageerd op de oorlogsverklaring van Rusland. Poetin beloofde tijdens zijn aankondiging de “demilitarisatie en denazificatie van Oekraïne”. “Hoe kan een volk dat maar liefst 8 miljoen mensenlevens verloor tijdens de strijd tegen de nazi’s, de nazi’s steunen?”, zo reageerde Zelensky die zelf joods is. “Hoe kan ik een nazi zijn? Leg dat maar eens uit aan mijn grootvader, een man die drie broers verloren heeft tijdens de Holocaust."