►Oekraïense officier in Marioepol slaakt noodkreet: ‘We leven mogelijk onze laatste dagen, onze laatste uren’

Bekijk de boodschap van de Oekraïense officier

“De vijand is met tien keer meer dan wij”, aldus Serhiy Volyna, de commandant van de 36ste brigade van de marine, die samen met het met het Azov-bataljon het laatste Oekraïense bolwerk in Marioepol, de door de Russen omsingelde staalfabriek van Azovstal, verdedigt.

“We roepen alle wereldleiders op om ons te helpen”, aldus de commandant, die vraagt dat andere landen de soldaten weghalen uit Marioepol en hen meenemen naar hun grondgebied. Volgens de commandant heeft het Russische leger een voordeel op alle vlakken, “in de lucht, op vlak van artillerie, grondtroepen, uitrusting en tanks”.

Oekraïense soldaten en burgers hebben zich verschanst in de staalfabriek van Azovstal. Beeld REUTERS

“Wij verdedigen nog slechts één punt (de staalfabriek, red.), waar zich naast de militairen ook burgers bevinden die het slachtoffer zijn geworden van deze oorlog”, aldus nog Volyna, die vraagt om een “extractieprocedure”.

In de praktijk ziet hij “bijvoorbeeld een schip met helikopters om ons op te pikken”. “Of een internationale humanitaire missie die naar ons toe kan komen en onze veiligheid kan garanderen in een derde land”, zei hij aan CNN.

Volgens Volyna is de situatie in de staalfabriek “kritiek”. “We zijn volledig omsingeld. Er zijn ongeveer 500 gewonde militairen. Het is heel moeilijk om hen medisch te verzorgen. Ze rotten letterlijk weg.” Hij gaf aan dat er zich ook honderden burgers op het grondgebied bevinden die mee onophoudelijk gebombardeerd worden. Volyna wees ten slotte naar de Amerikaanse president Joe Biden, die volgens hem in staat zou moeten zijn om de kwestie zo snel mogelijk op te lossen.

Volyna ging dinsdag al viraal met een oproep voor hulp, gericht aan onder meer paus Franciscus. “In uw leven heeft u vast al veel gezien, maar ik ben er zeker van dat u nog nooit gezien hebt wat in Marioepol gebeurt”, klonk het in die brief. “Dit is de hel op aarde.”

Eerder schreef de Oekraïense commandant Serhiy Volyna ook al een brief naar de paus. Beeld @WARUKRAINE2022

De strategisch belangrijke havenstad werd op 1 maart volledig omsingeld door Russische troepen. De stad en de haven zouden grotendeels in puin gelegd zijn. Volgens de Russen verschansen zich momenteel goed 2.500 Oekraïense soldaten en 400 huurlingen op de terreinen van de staalfabriek. Kiev meldt dat ongeveer 1.000 burgers zich daar bevinden. Moskou heeft de resterende Oekraïense troepen al herhaaldelijk opgeroepen om zich over te geven.

Rusland had dinsdag een nieuw ultimatum gesteld aan de Oekraïense strijders op het terrein van de staalfabriek. Ze kregen tot 11.00 uur Belgische tijd om de wapens neer te leggen en zich over te geven, waarna hun leven gespaard zou worden. De soldaten zijn echter niet op die oproep ingegaan en dinsdagavond was de situatie rond de fabriek erg onduidelijk.