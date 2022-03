▶ Oekraïense jongen (11) maakt in zijn eentje 1.000 kilometer lange reis naar Slovakije

Zaporizja ligt in het zuidoosten van Oekraïne en haalde vorige week het nieuws toen Russische troepen er de aanval inzetten op de kerncentrale, die de grootste van Europa is. Ze slaagden er ook in om ze in te nemen.

De 11-jarige jongen - die niet bij naam wordt genoemd - had volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken van Slovakije alleen een plastic tas en een paspoort bij zich, hoewel op foto’s te zien is dat hij ook een rugzak lijkt te dragen. Op zijn hand was een telefoonnummer geschreven.

Eten en drinken

Hij zou alleen gekomen zijn, met de trein, omdat zijn ouders niet uit Oekraïne weg konden. Volgens plaatselijke verslaggeving moesten ze zich ontfermen over een ziek familielid. Vrijwilligers ontfermden zich over de jongen, namen hem mee naar een warme plek en gaven hem te eten en te drinken.

“Hij heeft iedereen voor zich gewonnen met zijn glimlach, zijn onverschrokkenheid en zijn vastberadenheid, die een echte held waardig is”, klinkt het bij het ministerie.

Het telefoonnummer op zijn hand bleek - net als een papiertje in zijn paspoort - te leiden naar enkele dierbaren van zijn familie. Zij kwamen hem later oppikken.

Op sociale media kwamen al duizenden steunberichten voor de jongen binnen, die zijn moed prezen en hem een hart onder de riem staken. “Wat een wanhoop moeten de mensen in Oekraïne ervaren, als ouders een kind zo ver weg sturen”, klinkt het ook.