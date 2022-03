Oekraïense hoofdstad Kiev zet zich schrap voor Russisch mega-offensief. ‘Laat het licht het duister overwinnen’

Rusland en Oekraïne houden vandaag mogelijk een tweede ronde in de vredesgesprekken die maandag van start gingen. Maar Oekraïens president Volodymyr Zelensky is van oordeel dat die onderhandelingen weinig kunnen opleveren als Rusland op hetzelfde moment blijft bombarderen. Gisteravond was er nog onduidelijkheid of de gesprekken daadwerkelijk zouden doorgaan.

Zes dagen na de Russische invasie houdt Oekraïne weliswaar stand, maar de vraag is hoe lang dat nog kan duren. Rusland heeft nu naar schatting 80 procent van de troepen die het verzameld had rond Oekraïne het land ingestuurd. Er wordt melding gemaakt van zogenaamde thermobarische raketlanceerders, een type bom dat een enorme explosie veroorzaakt. De Russen zetten alle zeilen bij om het Oekraïense verzet neer te slaan.

Barbarij

Tegelijk rukt een konvooi van meer dan 60 kilometer lang op naar de hoofdstad Kiev, die zich opmaakt voor een enorme belegering. Gisteren al waarschuwde Rusland dat het strategische bombardementen zou uitvoeren in Kiev. Daarbij werd onder meer de televisietoren in de hoofdstad aangevallen.

De situatie in Oekraïne op 2 maart 2022. Beeld De Morgen

De toren bevindt zich vlak bij de gedenkplaats van Babi Yar, waar de nazi’s in 1941 meer dan 33.000 Joden vermoordden. Dat de Russen uitgerekend op die plaats bombarderen, is een daad van pure barbarij, zo verklaarde het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken. President Zelensky reageerde op Twitter: “Wat is het punt van tachtig jaar lang ‘nooit meer’ te roepen, als de wereld stil blijft wanneer een bom valt op deze site?”

Eerder op de dag had Zelensky via videoconferentie het woord genomen op een bijeenkomst van het Europees Parlement. Hij vroeg Europa opnieuw om zijn land, dat vecht voor Europese waarden, ter hulp te schieten. “Bewijs dat je achter ons staat. Bewijs dat jullie Europeanen zijn - dan zal het leven de dood overwinnen, en het licht het duister overwinnen.” Zelensky kreeg een staande ovatie, maar het is duidelijk dat de Europese uitgestoken hand voor het EU-lidmaatschap voorlopig niet meer dan symbolisch is. Een snelle toetreding van Oekraïne behoort niet tot de opties.

Oekraïne vraagt het Westen onder meer om boven delen van het land een no-flyzone in te stellen. Dat zou ervoor zorgen dat Rusland niet meer vanuit de lucht kan aanvallen. Maar de NAVO-landen weigeren om die stap te zetten, omdat het de facto een oorlogsverklaring aan de Russen zou zijn. Op die manier dreigt heel Europa meegesleurd te worden in het conflict.

Burgerslachtoffers

Intussen stapelen de bewijzen zich op dat Rusland niet alleen militaire doelen viseert, maar ook woonwijken aanvalt. Op beelden is te zien hoe een speeltuin in Borodyanka, een dorp ten noorden van Kiev, tot puin herleid werd. In Charkov, de tweede grootste stad van het land, werd het centrale Vrijheidsplein gebombardeerd. De voorbije dagen sloegen raketten in op appartementsgebouwen, en doken beelden op van clustermunitie - dat wordt door de meeste landen als illegaal oorlogswapen beschouwd. Overal in het land vallen burgerslachtoffers.

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag besliste daarom dat het volgende week hoorzittingen zal houden over de Russische belegeringen. Volgens Oekraïne plegen de Russen talrijke oorlogsmisdaden.