Oekraïense burgers - jong en oud - bereiden massaal molotovcocktails voor: de Russische inval in beeld

Afgelopen weekend nog riep het Oekraïense ministerie van Defensie burgers via Twitter op om molotovcocktails te maken, om tegen de binnenvallende troepen te gebruiken. Een Oekraïense tv-zender legde daarna ook haarfijn uit hoe je zo’n geïmproviseerde bom maakt. Nu duiken er opmerkelijke beelden op van talloze burgers - jong en oud - die gehoor geven aan de oproep.

Beeld EPA

Beeld AP

Beeld REUTERS

Beeld REUTERS

Op verschillende plaatsen in de wereld betuigen mensen hun steun aan het Oekraïense volk. Zo werd er tijdens een voetbalmatch in Londen een groot eerbetoon aan de West Ham United-speler Andriy Yarmolenko vertoond. Ook in andere landen, van Frankrijk tot Zuid-Korea kwamen betogers op straat om hun ongenoegen te uiten over de Russische invasie.

Londen, VK. Beeld AFP

Nice, Frankrijk. Beeld Photo News

Seoel, Zuid-Korea. Beeld EPA

California, VS. Beeld AFP

Journalist Fred Pleitgen van de Amerikaanse nieuwszender CNN brengt verslag uit vanuit het Russische Belgorod wanneer er plots een militaire colonne voorbijkomt.