Oekraïense adviseur: ‘Russische troepen kwamen in beginuren oorlog op maar enkele minuten afstand van Zelensky en gezin’

Time-verslaggever Simon Shuster bracht deze maand twee weken door in de bunker van het presidentiële paleis in de Oekraïense hoofdstad, van waaruit Zelensky opereert. “Russische troepen kwamen in de eerste uren van de oorlog op maar enkele minuten afstand van Zelensky en zijn gezin”, kreeg hij van een belangrijk presidentieel adviseur te horen.

Het Russische geweervuur zou tot in het kantoor van de president te horen zijn geweest.

President Volodymyr Zelensky in zijn kantoor. Beeld EPA

Zelensky vertelde zelf ook over die onwerkelijke eerste dag. Op 24 februari, nog voor de zon was opgekomen, ging hij samen met zijn vrouw Olena aan hun kinderen - ze hebben een zoon (9) en een dochter (17) - vertellen dat de bombardementen begonnen waren. En dat ze zich moesten klaarmaken om hun huis te ontvluchten. “We maakten hen wakker. Er was veel lawaai. Er waren overal explosies”, zegt hij.

Barricaderen

De presidentiële garde probeerde het gebouw te barricaderen met alles wat maar voor handen was, terwijl overal gevechten uitbraken in het regeringskwartier. Iedereen kreeg kogelvrije vesten en geweren, ook Zelensky en zijn medewerkers. Terwijl er maar enkelen waren die er ook effectief mee overweg konden.

Zelensky met zijn vrouw Olena en zijn kinderen Beeld Instagram

Oleksiy Arestovych van de militaire inlichtingendienst noemt de eerste uren van de invasie “een compleet gekkenhuis”. Volgens hem probeerden Russische troepen tot twee keer toe om het gebouw te bestormen. Zelensky vertelde later dat zijn vrouw en kinderen toen nog aanwezig waren.

Tijdens de begindagen kreeg de president ook het aanbod om Oekraïne met behulp van de Amerikanen of Britten te verlaten en naar bijvoorbeeld Polen te vluchten, wat de president het intussen beruchte antwoord ontlokte dat hij “geen lift” nodig had, “maar munitie”.

In het interview met Time zegt Zelensky ook hoe hij ‘s nachts wakker ligt van de oorlog in zijn land. Ook vertelt hij hoe de recente ontwikkelingen hem snel ouder hebben doen worden. “Ik heb al deze nieuwe wijsheid verkregen over doden en martelingen, waar ik nooit om gevraagd heb”, zegt hij.

Voortbestaan

Hij maakt zich ook zorgen over hoe de oorlog buiten Oekraïne wordt beleefd naarmate de strijd voortduurt. Aan de Time-verslaggever vertelt de Oekraïense president hoe hij de aandacht van de wereld voelt verslappen. “Mensen zien deze oorlog op Instagram, op sociale media. Als ze het zat zijn, scrollen ze verder. Het gaat om veel bloed, veel emoties”, aldus Zelensky, die de vrije wereld de oorlog wil laten beleven zoals Oekraïne, “alsof het gaat om haar voortbestaan.”