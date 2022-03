▶ Oekraïens leger vuurt op Russische colonne tanks die Kiev nadert: bekijk hier de beelden

De bovenstaande beelden, die gemaakt werden door een Oekraïense drone, zijn geverifieerd en gelokaliseerd in Brovary, een dorp in het noordoosten net buiten de stadsgrenzen van Kiev. In het filmpje is te zien hoe een colonne tanks op weg naar de hoofdstad plots bestookt wordt met artillerievuur. Er zat voor de colonne niets anders op dan rechtsomkeer te maken.

Bij de video zit ook een onderschept audiobericht, waarin een militair zijn oversten over de aanval bericht. De man met de codenaam Nitro zegt daarin dat er “veel slachtoffers” zijn en dat de commandant van het regiment is gedood. Volgens het Oekraïense ministerie van Defensie gaat het om Andrei Zakharov. Een onafhankelijke bevestiging is van zijn dood is er niet. De militair meldt in het audiobericht ook nog dat de colonne is aangevallen door “artillerie, tanks, drones en de Bayraktar”. Die laatste is een drone van Turkse makelij waarmee al meerdere Russische doelwitten werden uitgeschakeld.

Rusland bestookt de buitenwijken en voorsteden van Kiev al dagenlang. Eerst gebeurde dat vooral in het noordwesten in de plaatsen Irpin, Borodyanka en Hostomel, maar nu ook steeds meer in het noordoosten. “Het was een lastige nacht, maar in Irpin hebben we de aanval kunnen afslaan. We zijn zelfs in de tegenaanval gegaan”, stelt Vadym Denysenko, adviseur van het Oekraïense ministerie van Binnenlandse Zaken.

Rakettenregen

Ook in Skibin wordt hevig gevochten. Dat dorp ligt op slechts honderden meters van de eerste barricade die opgezet werd om Kiev te beschermen. De plek is net als Brovary strategisch belangrijk omdat er een snelweg doorheen loopt. Die loopt vanuit deze dorpen in een rechte lijn tot in het centrum van Kiev. De afstand van Brovary tot aan de ringweg van Kiev aan de oevers van de Dnjepr is amper 14 kilometer.

In Velyka Dymerka, een dorp op vijf kilometer van Kiev, kregen inwoners deze ochtend af te rekenen met een heuse rakettenregen. Meerdere huizen werden geraakt. “De Russen zijn het dorp binnengevallen”, vertelt Vasyl Popov (38). “Het is angstaanjagend, maar wat kunnen we eraan doen? We wonen hier en we kunnen nergens heen om te vluchten.”

Bommen op ziekenhuizen

Er vielen ook bommen op twee ziekenhuizen in Zjytomyr, ten westen van de Oekraïense hoofdstad. Volgens analisten van het instituut voor oorlogsstudies is de slag om Kiev nu echt van start gegaan.

Als de berichtgeving rond Zakharov klopt, zou hij al de tiende Russische generaal zijn die tijdens de oorlog in Oekraïne om het leven gekomen is. Maandag al stierf topbevelhebber Vitaly Gerasimov (44) in Charkiv nadat één van zijn telefoongesprekken onderschept kon worden door de Oekraïense inlichtingendienst.