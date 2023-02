‘Oei, ligt dat in Vlaanderen’: hoe 163 mannen in een hotel in Ruisbroek belandden

Miscommunicatie, een jacht op blauwe bandjes en onverwachte hotelgasten. Een reconstructie van de chaotische evacuatie van de Paleizenstraat.

Woensdag rijden er vier bussen voorbij het Ibishotel in Sint-Pieters-Leeuw. Er stappen in totaal 163 mannen uit, afkomstig van de Brusselse Paleizenstraat. Zij realiseren zich niet dat ze zojuist de onzichtbare grens naar Vlaanderen zijn overgestoken. In Vlaams-Brabant komt hun komst als een verrassing, iedereen is in rep en roer.

Dinsdag werden er in het online-boekingsysteem van het hotel twintig kamers gereserveerd, dat werden er woensdag zestig. De uitbater van het hotel kreeg te horen dat negentig personen dringend opvang nodig hadden. Hij wist niet dat het om mensen ging van de Paleizenstraat en dat er medische problematiek meespeelde. Alles behalve een transparante boeking dus.

Burgemeester Jan Desmeth (N-VA) van Sint-Pieters-Leeuw en de politiezone wisten op voorhand niets van de onverwachte hotelgasten, pas toen de mannen al op de bus zaten. Ook Jan Spooren, de gouverneur van Vlaams-Brabant, ontving geen bericht. Pas toen de bussen al praktisch voor de deur stonden kwam de postduif uit Brussel bij hem aan.

Ongeveer de helft van de mannen was medisch gekeurd, de rest is woensdag nog halsoverkop gecontroleerd door opgeroepen medici. Een bizarre gang van zaken, zegt Desmeth. “We hebben alle zeilen bijgezet. Maar het is niet leuk, niet correct. Ik voel me een speelbal in een politiek spel.”

Crisisoverleg

“Oei, ligt dat in Vlaanderen”, was de reactie van de kabinetschef van Rudi Vervoort (PS), minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, recapituleert burgemeester Desmeth zijn belletje toen hij verhaal ging halen. Dat het hotel ‘Ibis Budget Hotel Brussel Zuid Ruisbroek’ heet, zal niet meegeholpen hebben. Desmeth vindt het alsnog een ongeloofwaardig verhaal. “En stel dat je het echt niet wist, dan nog moet je altijd de burgemeester bellen.”

De gemoederen zijn inmiddels bedaard. Donderdagvoormiddag nodigde Desmeth afgevaardigden van het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) en Rudi Vervoort uit voor een crisisoverleg. Ook de uitbater van het hotel en de directeur van Accor, de hotelgroep boven Ibis, waren aanwezig. Er is “een genegotieerde oplossing” gekomen, met openbare orde en volksgezondheid als hoogste prioriteit. Zo zijn de al aanwezige vijftig hotelgasten naar een ander hotel overgebracht.

Beeld Tim Dirven

Fedasil checkte donderdag welke mannen asielzoekers zijn en dus recht hebben op opvang - naar verwachting het merendeel van de groep. Het kabinet-De Moor zei toe dat Fedasil prioriteit zal geven aan de opvang van deze groep asielzoekers. Zeventig van hen zijn inmiddels opgevangen. Eind volgende week zouden ze uit het hotel weg moeten zijn.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt direct de mannen terug die geen papieren hebben of dakloos zijn. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) stuurt Vlaamse ambtenaren ter ondersteuning van de gemeente.

Evacuatie Paleizenstraat

Terug naar het begin van het ontruimingsplan van de Paleizenstraat. Het Brussels Gewest (het kabinet van Rudi Vervoort) en de gemeente Schaarbeek (burgemeester Cécile Jodogne, DéFI) werkten hiervoor samen met de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), safe.brussels, de politiezones en medische en sociale hulpverleners.

Eind januari begonnen de betrokken partijen met het tellen van de aanwezigen in het pand, tot maandagavond toe. Er werden 784 personen geïdentificeerd. Vooral asielzoekers, maar ook ongedocumenteerden en daklozen. Deze mensen kregen een blauw bandje en konden dinsdag met de bus mee naar Crossing Schaarbeek. Daar werd een ruimte ingericht voor een medische screening, een maaltijd, schone kleding en een douche. Daarna zouden ze overgebracht worden naar drie noodopvanglocaties in het Brusselse, waarop asielzoekers konden doorstromen naar de opvang van Fedasil.

Ook de voorzieningen van organisaties zoals SamuSocial of het Rode Kruis en de noodopvang van het Brussels Gewest zijn ingeschakeld. Het Brussels Gewest polste daarnaast Brusselse hotels, een mail met dezelfde strekking als eerder rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Dit resulteerde in een shortlist van drie hotels, twee in Brussel, een (al dan niet per ongeluk) in Vlaanderen. De Moor was hiervan niet op de hoogte, zij is tegen de opvang van asielzoekers in hotels.

Blauwe bandjes op straat

De operatie verloopt uiteindelijk chaotisch. De bewoners van het pand weten niet precies wat het plan is. Sommigen verlaten op eigen initiatief het pand, waardoor er weinig zicht is op hoeveel mensen nog op bussen moeten.

Ook ging het nieuws als een lopend vuurtje door Brussel. Er staan drieduizend mensen op straat met een beslissing van de arbeidsrechter die op de wachtlijst voor opvang staan, zegt Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Een aantal van hen probeert op de bussen te raken. Door de chaos die ontstaat, loopt de evacuatie vertraging op. Ook als het pand woensdag afgesloten wordt en de laatste bus vertrekt (er zijn 400 mensen op bussen gezet), is niet iedereen met een blauw bandje weg. Zij staan weer op straat.

Staatssecretaris De Moor wijst de verantwoordelijkheid voor de operatie af: het is het Brussels Gewest dat de noodopvang organiseert. Neen, de exclusieve verantwoordelijkheid voor het vinden van plaatsen voor asielzoekers in ons land ligt bij de federale overheid en bij De Moor, zegt de burgemeester van Schaarbeek Jodogne. “In dit geval heeft de gemeente en vooral de regio de verschrikkelijke tekortkomingen van het federale beleid goedgemaakt.”

Rudi Vervoort reageerde donderdag nuchter. “De ontruiming was niet perfect, maar er komt een oplossing.”