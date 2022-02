Oegandese schrijver levert kritiek op president en wordt dagenlang gemarteld

Kakwenza – hij is het meest bekend onder zijn voornaam – werd eind december door gewapende mannen uit zijn huis gehaald en meegenomen. Op een geheime locatie werd hij vervolgens dagen achtereen gemarteld, zo werden er volgens Kakwenza bijvoorbeeld tangen gebruikt om stukken vlees uit zijn dijbenen te trekken en werd hij met knuppels op zijn enkels geslagen, waarna hij gedwongen werd om uren achter elkaar te dansen. Ook zegt Kakwenza dat hij werd gedwongen om voor een videocamera zijn excuses aan te bieden aan president Yoweri Museveni en diens zoon, omdat hij ze zou hebben beledigd.

Kakwenza deed zijn ervaringen uit de doeken in een uitgebreid interview van afgelopen weekeinde met de Oegandese nieuwszender NTV. Kakwenza werd op 25 januari vrijgelaten, al wordt hij nog wel vervolgd voor ‘aanstootgevende communicatie’ richting president Museveni en diens familie. In het tv-item van NTV laat Kakwenza zijn verwondingen zien, zo zijn z’n benen overduidelijk toegetakeld en zit zijn rug onder de striemen.

Sociale media

Kakwenza’s marteling begon nadat hij in december via sociale media had uitgehaald naar president Museveni en diens zoon Muhoozi Kainerugaba, een 47-jarige generaal die volgens menigeen in Oeganda wordt klaargestoomd om ooit zijn reeds 77 jaar oude, sinds 1986 regerende vader op te volgen. Op Twitter noemde Kakwenza de zoon van Museveni ‘obees’, ‘dronken’ en een ‘oplichter’. Onder menig Oegandees leeft groeiende bezorgdheid over wat er zal gebeuren als de zoon, die wordt omschreven als wraakzuchtig en naar verluidt persoonlijk opdracht gaf tot de marteling van Kakwenza, op een dag inderdaad de nieuwe president wordt.

Kakwenza is overigens niet voor het eerst fysiek mishandeld, in 2020 gebeurde dat al eens nadat hij een boek had gepubliceerd waarin hij president Museveni lijkt te persifleren. Het boek, De hebzuchtige barbaar, gaat over een ‘fictieve’ Afrikaanse leider die bij zijn aantreden mooie dingen belooft maar gaandeweg steeds repressiever wordt – zoals in werkelijkheid ook is gebeurd met Museveni.

De VS en de EU zeggen naar aanleiding van Kakwenza’s marteling dat ze bezorgd zijn over de mensenrechtensituatie in Oeganda, waar in de aanloop naar de verkiezingen van vorig jaar ook al tientallen onschuldige burgers werden doodgeschoten. Ook werden naar schatting enkele honderden oppositie-aanhangers uit hun huizen gesleurd en in geheime detentiehuizen gegooid, waar sommige van hen werden gefolterd.

In de praktijk blijven westerse landen toch zaken doen met het Museveni-bewind. Zo is Museveni’s leger bijvoorbeeld een partner in de strijd tegen moslimextremisten in Somalië en vangt Oeganda meer dan een miljoen vluchtelingen uit de regio op.