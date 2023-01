‘Obsceen’ en ‘respectloos’: kritiek op monument ter ere van Martin Luther King en echtgenote

Het standbeeld, dat 6 meter hoog en 12 meter breed is, kreeg de naam ‘The Embrace’ (‘De Omhelzing’). Het werd afgelopen vrijdag onthuld in het Boston Common-park ter gelegenheid van Martin Luther Kingdag. Dat is een Amerikaanse feestdag die jaarlijks valt op de derde maandag van januari, rond de tijd van Kings geboortedag op 15 januari.

King werd wereldberoemd in de jaren 50 en 60 dankzij zijn verzet tegen de rassenscheiding in de VS. Op 23 april 1965 hield hij een toespraak voor 22.000 mensen in het Boston Common-park. Het monument is gebaseerd op een bekende foto van King en zijn vrouw, waarop de twee elkaar innig omhelzen nadat de dominee in 1964 de Nobelprijs voor de Vrede had gewonnen.

‘Vorm van een hart’

Het bronzen beeld, dat een waarde van maar liefst 10 miljoen dollar (ongeveer 9,2 miljoen euro) heeft, is ontworpen door de Amerikaanse kunstenaar Hank Willis Thomas. Die werkte er vijf jaar aan. Vanuit een bepaald perspectief zouden de verstrengelde armen van King en zijn vrouw een hart vormen. Dat is een verwijzing naar “de liefde tussen de twee”, klinkt het.

Op sociale media circuleerden al snel na de onthulling van het standbeeld minder romantische interpretaties. Zo beweerden sommigen dat het monument vanuit bepaalde invalshoeken lijkt op een mannelijk geslachtsdeel met een hand erop. “Afzichtelijk” en “respectloos”, klonk het onder meer. Velen vroegen zich bovendien af waarom de kunstenaar er niet voor had gekozen om de volledige bovenlichamen van King en zijn echtgenote af te beelden.

Archiefbeeld van Martin Luther King Jr. en zijn vrouw Coretta Scott King. Beeld NY Daily News via Getty Images

‘Beledigend’

Ook Seneca Scott, een neef van Coretta Scott King, noemt het beeld “beledigend” en “een geldverspilling” in een essay gepubliceerd door het Amerikaanse magazine ‘Compact Magazine’. “Op welke manier gaat dit zwarte gezinnen in moeilijkheden helpen?”, vraagt hij zich af. “Dit beeld is een flagrant voorbeeld van de ongevoeligheid en ijdelheid van de ‘woke’-gemeenschappen”, aldus Scott, die vindt dat het monument terug gesmolten moet worden.

“Het zijn niet alleen de ontbrekende hoofden (...), het is vooral het feit dat het op een penis lijkt. Dat is echt een grap”, vertelde hij aan de Amerikaanse nieuwszender ‘CNN'.

Toch deelt niet iedereen die mening. Zo zei Martin Luther King III, de oudste zoon van King, dat hij dankbaar is voor een standbeeld dat het liefdesverhaal van zijn ouders voorstelt. Volgens King III brengt het beeld mensen samen. “En in deze tijden, waarin er al zoveel verdeeldheid is, hebben we zulke symbolen nodig”, zei hij.

De ontwerper van het beeld, Hank Willis Thomas. Beeld ANP / EPA