Obama: ‘Amerika en de wereld staan op kantelpunt’

Volgens Obama staan Amerika en de wereld op een kantelpunt tussen twee visies. Aan de ene kant is er “een gemene politiek van verdeeldheid, conflict en cynisme”, zei hij. “Maar het goede nieuws is dat er nog een weg is, waarbij we samen grote problemen oplossen en onze samenleving heropbouwen om steeds meer mensen een beter leven te geven.”

Het is volgens de voormalige president een keuze die bepalend is “niet alleen voor de volgende jaren, maar voor de volgende decennia of misschien wel langer”.

Samenzweringstheorieën

Obama en andere belangrijke Democraten voeren in Virginia stevig campagne voor de Democratische kandidaat-gouverneur Terry McAuliffe (64). De Democraat probeert een tweede termijn als gouverneur van Virginia binnen te slepen, maar zag zijn voorsprong op Republikein Glenn Youngkin (gesteund door Donald Trump) in recente peilingen verdampen.

Obama vertelde een enthousiaste menigte tijdens een bijeenkomst op de universiteit in Richmond dat Youngkin onderwijsbanen wil schrappen, toegang tot abortus wil inperken en de campagne van Donald Trump steunt om Amerikanen ervan te overtuigen dat de laatste presidentsverkiezingen niet eerlijk zouden zijn verlopen.

Opkomen voor democratie

“Voor zover ik weet, is de grote boodschap van Terry’s tegenstander dat hij een gewone jongen is omdat hij een fleece draagt. En hij beschuldigt scholen ervan onze kinderen te hersenspoelen”, zei Obama. De oud-president hekelt ook de wijze waarop de Republikein aankijkt tegen de afgelopen presidentsverkiezingen. “Hij heeft ook gezegd dat hij de stemmachines die bij de laatste presidentsverkiezingen zijn gebruikt opnieuw wilde controleren. Echt? De leugens en samenzweringstheorieën aanmoedigen die we al die tijd hebben moeten doorstaan? En ja, we worden verondersteld te geloven dat hij gaat opkomen voor onze democratie?”

De gouverneursverkiezingen vinden op 2 november plaats en geldt als test voor de Congresverkiezingen van goed een jaar later. Vorig jaar haalde president Joe Biden de staat Virginia nog met duidelijke voorsprong binnen tegen Donald Trump.