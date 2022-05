‘Nuclear Wintour’ of slachtoffer van seksisme? Ook nieuwe biografie schept geen klaarheid over ‘Vogue’-hoofdredacteur

Weinig namen en nog minder persoonlijkheden hebben zo’n grote reputatie in de modewereld als Anna Wintour. De 72-jarige hoofdredactrice van Vogue, het beroemde modemagazine dat ze sinds 1988 met (uiterst) vaste hand leidt, is zo berucht dat ze de inspiratie vormde voor The Devil Wears Prada, eerst een boek en nadien een succesfilm met Meryl Streep in de hoofdrol. Daarnaast wordt ze bezongen door Azealia Banks in het toepasselijk getitelde ‘Anna Wintour’ en stond ze centraal in de documentaire The September Issue.

Met andere woorden, de naar de VS uitgeweken dochter van een Britse journalist blijft tot de verbeelding spreken. Ook tot die van Amy Odell, die meer dan 250 interviews afnam en diep in Wintours archieven dook voor Anna: The Biography, een ‘semi-geautoriseerde’ biografie van om en bij de 450 bladzijden. In een recensie van het boek heeft The New York Times het over een rijk gestoffeerd levensverhaal. Na het lezen van Anna: The Biography ken je “elke stap – en misstap – van Wintours beroemde klim naar de hoogtes van het ‘magazinedom’.”

Kleingeld in de vuilnisbak

Tegelijk doorspekt Odell haar boek met veel saillante details: over een vriendschap met Donald Trump enerzijds en politieke steun voor Hillary Clinton anderzijds, over Andy Warhol die Wintour omschreef als “a terrible dresser” en over haar datinggeschiedenis. Over het kleingeld dat ze “in de vuilnisbak” gooit, over hoe ze tegen mensen aanliep op kantoor – “Als Britse gebruikte ze de verkeerde rijstrook”, klinkt het – en over haar vraag aan de fotoredactie om het vet rond een babynek weg te retoucheren.

Medewerkers hebben hun hoofdredacteur in de loop der jaren de bijnaam ‘Nuclear Wintour’ gegeven, vanwege haar harde, koude persoonlijkheid. Ook in Anna: The Biography vertelt een collega over hoe Wintour “geërgerd was als haar koffie te laat arriveerde”, maar tegelijk zegt een andere bron dat er niets klopt van het imago dat Wintour geen gevoel voor humor zou hebben.

Zo blijft de vrouw met haar iconische bobkapsel en beroemde zonnebril een vat vol tegenstrijdigheden, waarbij het moeilijk is om helemaal tot op de bodem te geraken. “Is ze een koude apparatsjik van deze harde industrie of een veeleisende, gedreven en visionaire baas die onderworpen wordt aan een seksistische dubbele standaard?”, vraagt The New York Times zich af. “De tekst lijkt bij het laatste aan te leunen, maar bevat anekdotes die koren op de molen zijn voor het eerste. En samen verbergen deze tegenpolen evenveel als ze onthullen.”