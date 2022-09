Nucleaire waakhond spreekt toch andere taal dan Verlinden over Doel 3

Als de plannen voor de kerncentrale van Doel 3 nu nog omgegooid worden, kan de nucleaire waakhond FANC niet garanderen dat er geen risico’s zijn voor de nucleaire veiligheid. Dat staat te lezen in de brief die het FANC donderdag bezorgde aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v). De Morgen kon de brief inkijken.

De conclusie van de brief is opmerkelijk omdat die een heel andere toon aanslaat dan wat het FANC volgens Verlinden had geschreven. Donderdag verspreidde de minister een statement waaruit moest blijken dat de waakhond geen principiële bezwaren maakte. “Het FANC antwoordde dat een alternatieve planning voor de voorbereiding van de ontmanteling, op voorstel van de exploitant Electrabel, niet uitgesloten is, mits er voldoende zekerheid is over de nucleaire veiligheid.”

Pro memorie: vrijdag 23 september stopt de kerncentrale van Doel 3 zoals gepland met het produceren van stroom. De voorbije dagen werd duidelijk dat kort na die stopzetting een aantal werken zouden worden uitgevoerd die het onmogelijk maken om de centrale later toch opnieuw op te starten. Open Vld, MR en cd&v vonden dat onverantwoord op een moment dat Europa vreest voor energietekorten.

Verlinden vroeg daarom aan het FANC, dat waakt over de veiligheid in de Belgische kerncentrales, of de geplande ‘onomkeerbare’ werken uitgesteld konden worden. Het antwoord van het FANC kwam al een dag later, maar de samenvatting van het antwoord door Verlinden blijkt nu erg kort door de bocht.

Zo geeft het FANC aan dat “een bevriezing” enkel zinvol is als er een redelijke kans op een heropstart op langere termijn is. De instelling geeft daarbij zelf aan dat het onzeker is of dat überhaupt kan. Frank Hardeman, de directeur van het FANC, besluit: “Een mogelijke en zeer laattijdige beslissing om eventueel tot een levensduurverlenging over te gaan van deze centrale in dit stadium is geen blijk van goed bestuur.”

Engie

Bovendien is het maar de vraag of het zelfs haalbaar is om de geplande werken na de stopzetting van Doel 3 nu nog te veranderen, zeven dagen voor het einde van de centrale. Uitbater Engie moest de plannen tegen 1 april indienen, zodat het FANC tijdig kon controleren of de veiligheid in de kerncentrale gegarandeerd was. “De analyse van dit document heeft de voorbije maanden veel inspanningen gevraagd”, zo leest de brief.

“De vraag aan het FANC was duidelijk. Het FANC heeft geantwoord dat er in theorie geen noodzaak bestaat om dergelijke handelingen (de geplande werken, SKE) onmiddellijk te stellen, mits er voldoende zekerheid is over de nucleaire veiligheid. Een beslissing over de wenselijkheid of opportuniteit van de heropstart met een levensduurverlenging valt niet binnen de bevoegdheid van het FANC”, klinkt het bij minister Verlinden.