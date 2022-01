Nucleaire waakhond oordeelt: jongste kerncentrales kunnen langer openblijven

Midden maart beslist Vivaldi over het moeilijke dossier van de kernuitstap. Het lijkt voor 99 procent zeker: de federale regering gaat voor de sluiting van alle kerncentrales tegen 2025. Zoals de wet voorziet. Enkel in uiterste nood zal nagedacht worden over een ‘plan B’ - het langer openhouden van de twee jongste kerncentrales. Een piste waar MR al maanden op aandringt.

Omdat 99 procent zekerheid niet hetzelfde is als 100 procent zekerheid heeft Vivaldi eind vorig jaar afgesproken om ook plan B warm te houden. Concreet: aan de nucleaire waakhond FANC is gevraagd om te onderzoeken of een nucleaire verlenging überhaupt nog mogelijk is.

Lees ook De absurde geschiedenis van de Belgische kernuitstap

Het FANC oordeelt dat het haalbaar is om de jongste kerncentrales langer te laten draaien. Er zijn wel “reglementaire aanpassingen” en renovatiewerken nodig. Het is aan uitbater Engie Electrabel om die werken te bekostigen. De nucleaire waakhond waarschuwt ook dat er niet veel tijd over is om de operatie nog uit te voeren. Ten laatste in maart zou er beslist moeten worden.

Dat het FANC het licht technisch op groen zet, is geen verrassing. De grootste hindernissen voor een nucleaire verlenging bevinden zich elders. Engie Electrabel heeft ondertussen bij herhaling – ook nog eens in een vergadering met de nucleaire waakhond zelf - aangegeven dat men niet meer geïnteresseerd is in de kerncentrales. Bovendien dreigen er problemen met de Europese Commissie, de vergunningen van installaties en de bevoorrading van nucleaire brandstof.

Maandag is ook een nota van de overheidsdienst Economie bezorgd aan de regering. De dienst vreest dat de bevoorrading niet verzekerd is in de winter van 2025-2026 bij een nucleaire verlenging. Naar alle waarschijnlijkheid beslist Vivaldi midden maart dus om door te zetten met de kernuitstap. De subsidies die voorzien zijn voor de geplande gascentrale in Vilvoorde zullen wellicht overgaan op gascentrales in Wallonië die wel al een vergunning te pakken hebben.