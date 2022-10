Nucleaire gesprekken over Doel 4 en Tihange 3 slepen aan

Premier Alexander De Croo (Open Vld) heeft op de federale regeringstop donderdagavond een stand van zaken gegeven over de onderhandelingen met Engie. De regering wil de kerncentrales Doel 4 en Tihange 3 tien jaar langer openhouden dan gepland, om de stroombevoorrading te verzekeren. Maar daarvoor is een akkoord nodig met de Franse eigenaar Engie.

Verschillende regeringsbronnen melden dat de onderhandelingen moeizaam verlopen. Premier De Croo en minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) onderhandelen intussen al meer dan een half jaar met Engie over de verlenging van de twee kerncentrales, maar de eisen blijven behoorlijk ver uit elkaar liggen, luidt het. Tegen eind december moet er een akkoord zijn.

Winter 2026-2027

Zo zou er onder meer discussie zijn over de vraag van de federale regering om de twee kerncentrales klaar te hebben voor hun levensduurverlenging tegen de winter van 2026-2027. Engie waarschuwt al jaren dat zo’n operatie (heel) veel tijd kost. De federale regering heeft slechts in extremis, in maart dit jaar, beslist om de jongste twee kerncentrales toch langer open te houden. De invasie van Oekraïne en de economische oorlog met Rusland was de doorslaggevende factor.

Premier De Croo blijft optimistisch. Hij zei donderdagmiddag in de Kamer dat “aan beide kanten van de tafel bereidheid is om tot een akkoord te komen”. Over de vraag van onder meer MR en cd&v om nog meer kerncentrales te verlengen is voorlopig niet gesproken binnen de regering. Daarvoor is het wachten op een nieuwe studie van netbeheerder Elia over de bevoorrading van het land de komende jaren. Ook deze discussie wil De Croo nog voor de jaarwisseling beslechten.