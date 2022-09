Nu Rusland zijn operaties aanpast, dreigt een van de sterkste wapens van Oekraïne zijn kracht te verliezen

Rusland past de strijdwijze aan om minder kwetsbaar te worden voor de Amerikaanse hightechwapens van Oekraïne. Tanks opereren op grotere afstand om buiten bereik te blijven van antitankwapens. Ook worden munitie- en benzinedepots verplaatst naar gebied ver achter het front.

Volgens Oekraïne zijn door de gewijzigde Russische tactieken in toenemende mate andere westerse wapens nodig om de Russen te bestrijden. Het gaat onder andere om antitankwapens die Russische tanks tot op 6 kilometer kunnen vernietigen. Kiev drong eerder al aan op Himars-raketten die dieper in Russisch gebied kunnen toeslaan.

De Oekraïense staatssecretaris voor Defensie Volodymyr Havrylov deed woensdag een boekje open over hoe het Russische leger de operaties aanpast. Hierdoor dreigt een van de belangrijkste wapens van het Oekraïense leger, de Javelin-antitankraket, flink aan kracht in te boeten. Het Amerikaanse wapen, dat behoort tot ’s werelds gevaarlijkste antitankraketten, leverde een belangrijke bijdrage aan het tot staan brengen van de invasiemacht.

Oekraïne kreeg tot nu toe 8.500 Javelins, die zo’n 200.000 dollar per stuk kosten. Maar door gebruik te maken van het enige ‘nadeel’ van de raket, het bereik van 2,5 kilometer, proberen Russische tankbemanningen nu de verliezen te beperken. De Russische voorzichtigheid dreigt ook de tienduizenden andere antitankraketten die Kiev heeft gekregen, met een veel korter bereik, minder gevaarlijk te maken.

wapens Beeld DM

Verplaatsing opslagplaatsen

‘Javelin is oké’, aldus generaal-majoor b.d. Havrylov voor een gehoor van Amerikaanse militaire fabrikanten in Texas. ‘Maar het reikt niet verder dan 2,5 kilometer. Rusland is ermee gestopt om binnen 5 kilometer van ons te komen. Als wij ze willen raken, hebben we iets anders nodig, zoals kamikazedrones of antitankraketten met een bereik van zes kilometer.’

Het probleem is echter dat in het Westen minder van deze raketten beschikbaar zijn. De VS, die al voor 15 miljard dollar aan wapens aan Kiev hebben gegeven, beschikken onder andere over de trefzekere Hellfire-raket. Deze kan tanks tot op 8 kilometer vernietigen. De Amerikanen gebruiken de Hellfire nu vooral om met gevechtsdrones wereldwijd terreurverdachten te doden. Ook Israël en Turkije beschikken over dit soort antitankraketten, maar zij zijn huiverig om wapens aan Oekraïne te leveren.

FGM-148 Javelin is a third-generation, man-portable, fire & forget anti-tank guided missile (ATGM)system developed for US Army and US Marines. It has an effective range of 2.5 kilometers https://t.co/axDOoSj8X4 — Global Defense Insight (@Defense_Talks) 21 augustus 2022

Volgens Havrylov proberen de Russen de Oekraïense artillerie ook te slim af te zijn door belangrijke militaire opslagplaatsen te verplaatsen naar bezet gebied op zo’n 100 kilometer van het front. Hierdoor kunnen de 16 Himars-raketsystemen die de VS hebben geleverd deze belangrijke doelwitten niet meer raken. De Himars-precisieraketten reiken niet verder dan 70 kilometer. Volgens het Pentagon hebben de Oekraïners met deze raketten de Russen flinke klappen toegebracht.

‘Totale ramp’

Het Russische leger moest sinds juni toezien hoe meer dan vierhonderd commandocentra, munitie- en benzinedepots en logistieke centra door de Himars met de grond gelijk werden gemaakt. ‘Als we de mogelijkheid zouden hebben om de depots tot op 100 kilometer te vernietigen, zou het een totale ramp zijn voor Rusland’, aldus de Oekraïense bewindsman.

Voordat de Russen begonnen hun logistieke centra in veiligheid te brengen, deed Kiev voortdurend een beroep op de VS om raketten voor de Himars te leveren met een bereik van 300 kilometer. Washington heeft het verzoek afgewezen, omdat het bang is dat de Oekraïners met deze precisieraket, de Atacms, Russisch grondgebied gaan bestoken. Volgens Havrylov bewijst de Russische tegenmaatregel dat de Atacms hard nodig is.