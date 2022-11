Nu pas wordt duidelijk hoe amateuristisch de miljardenbusiness van cryptomunten werd geleid

Beste lezer,

In januari zal het loon van honderdduizenden werknemers met bijna twaalf procent stijgen door de indexering. U behoort misschien wel tot de gelukkigen. Maar bedrijven zien dat niet zitten en zijn soms genoodzaakt om drastische maatregelen te nemen, zoals het plafonneren van deze indexering of het inruilen tegen extralegale voordelen. Technische werkloosheid en zelfs ontslagen zijn niet uit te sluiten, klinkt het. Dat zou extra kosten kunnen betekenen voor de overheid, die nu al op de vingers is getikt voor zijn slechte begrotingscijfers.

Gelukkig zijn er nog de Rode Duivels op het WK om ons wat aan op te trekken. Alhoewel de wedstrijd tegen Canada weinig goeds laat verhopen. Terwijl het sportieve stilaan de bovenhand neemt, wordt dit steeds nadrukkelijker een van de lelijkste WK’s uit de geschiedenis. Alleen al de manier waarop Qatar het toernooi binnenhaalde met allerlei slinkse manoeuvres doet de wenkbrauwen fronsen, zelfs twaalf jaar na datum. En terwijl dit toernooi uiteindelijk meer dan 200 miljard euro zal kosten, blijkt dat de arbeidsmigranten die tijdens het WK zorgen voor de beveiliging slechts 40 cent per uur betaald krijgen. Dat stemt tot nadenken.

Van de ene zeepbel naar de andere: de crash van cryptobeurs FTX blijft nazinderen. Nu pas wordt duidelijk hoe amateuristisch deze miljardenbusiness werd geleid. Ook heel wat Belgen hebben de afgelopen maanden veel geld verloren door het instorten van de cryptomunten. Hoe kan zoiets eigenlijk gebeuren zonder dat men dat ziet aankomen? Econoom Paul De Grauwe heeft het over de madness of the crowd, naar analogie van de wisdom of the crowd: “Soms wordt de markt gegrepen door collectieve processen van optimisme en euforie die tot prijzen leiden die niets meer te maken hebben met de economische realiteit.”

Hoopvol nieuws over onze energiefactuur. De VREG berekende dat de gemiddelde jaarfactuur voor een Vlaams gezin is gedaald met 1.453 euro tot 5.352 euro. Nog altijd enorm veel, maar wel bijna 4.000 euro minder dan in september. U kunt van de gelegenheid gebruikmaken om op Black Friday wat koopjes te doen en eindejaarsgeschenken op de kop te tikken voor vrienden en familie. Alhoewel, er zijn een aantal ondernemers die niet mee willen doen in deze rage en die afgelopen vrijdag hun zaak sloten.

Het past enigszins in de theorie van de Nederlandse econoom Paul Schenderling. Hij vindt dat het streven naar economische groei moet gestopt worden en dat mensen minder zouden moeten gaan werken. Die beslissing levert meer vrije tijd en een zinvoller leven op. “Zonder veel in te boeten kun je een grote impact op het klimaat hebben.” En u zou zo nog wat meer tijd hebben om u te verdiepen in uw favoriete krant.

Tot volgende week,

Dimitri Thijskens

Elke week tips en nieuws over geld en economie? Krijg hier de nieuwsbrief ‘Ons geld’.