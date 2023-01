Nu ook geheime documenten gevonden in huis van voormalig vicepresident Mike Pence

Een advocaat van Pence schrijft dat adviseurs van de vorige vicepresident een “klein aantal geclassificeerde documenten” in de woning hebben gevonden. De documenten zijn volgens de advocaat overgedragen aan de FBI, die daarop een onderzoek naar de zaak zijn begonnen. Het is onduidelijk om welke gevoelige informatie het gaat.

Volgens de advocaat zijn de documenten “per ongeluk” in dozen terecht gekomen en naar het huis van Pence vervoerd. Hij zegt dat de Republikeinse politicus niet op de hoogte was van de “gevoelige en geclassificeerde documenten in zijn woning”. CNN meldt dat Pence zijn advocaat en adviseurs zelf heeft gevraagd om meerdere dozen in zijn huis te doorzoeken op gevoelige of geheime informatie.

Lees ook Net als Trump had Biden verboden geheime documenten, maar er is een belangrijk verschil

Oud-functionarissen van de Verenigde Staten zijn bij wet verplicht om gevoelige documenten over te dragen aan het staatsarchief op het moment dat zij uit functie treden. Maar daarnaast ligt de ontdekking gevoelig nu de huidige president Joe Biden zwaar onder vuur ligt door de vondst van meerdere geheime documenten in zijn woning in Wilmington, in een oud kantoor en in zijn garage.

De documenten stammen uit zijn tijd als vicepresident onder Barack Obama en uit zijn tijd als senator. De eerste twee vondsten deden medewerkers van Biden zelf, het Witte Huis koos ervoor die niet zelf te openbaren. De FBI vond vorige opnieuw geheime documenten, in Bidens privéwoning in Wilmington.

Ook politiek gevoelig

De ontdekking was voor Biden extra pijnlijk omdat hij zelf felle kritiek had geuit op de vorige president Donald Trump, in wiens huis eerder al geheime documenten werden aangetroffen. “Hoe kan iemand zo onverantwoordelijk zijn?”, zei hij daar toen over. Tussen de twee zaken zitten overigens grote verschillen; waar Trump zich verzette tegen het onderzoek en weigerde de gevoelige informatie te overhandigen, werkte Biden wel mee en leverde hij de documenten in.

De Republikeinen aarzelden niet om hard uit te halen naar Biden. Republikeinse politici noemden de zaak “simpelweg angstwekkend” en geloofden niet dat de president de gevoelige informatie per ongeluk was vergeten te overhandigen. Ze voerden de druk op om twijfel te zaaien over de rechtvaardigheid van de strafrechtelijke onderzoeken die lopen naar oud-president Trump, die zij partijdig noemen.

Maar de vondst van de nieuwe geheime documenten in het huis van Pence brengt de Republikeinen op hun beurt weer in het nauw. Los van die politieke gevoeligheid, werpt de ontdekking ook de vraag op hoe oud-functionarissen omgaan met gevoelige informatie en in hoeverre zij nog beschikking hebben over geheime documenten. De advocaat van Pence zegt dat de voormalige vicepresident “het grote belang van de bescherming van gevoelige en gerubriceerde informatie begrijpt en bereid is mee te werken aan het onderzoek”.