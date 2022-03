Nu ook de liberalen aan boord zijn: dempt de regering straks de hoge brandstofprijzen?

Chauffeurs die de afgelopen dagen hun tank volgooiden, zagen de prijzen aan de pomp de pan uit rijzen. Een liter diesel (B7) kost tegenwoordig meer dan 2 euro, benzine (E10) nog net iets minder. Koestert de regering plannen om daar binnenkort in tussen te komen? Georges-Louis Bouchez voert alleszins de forcing. De MR-voorzitter liet aan Het Laatste Nieuws weten dat hij het omgekeerde cliquetsysteem in het leven wil roepen. “Zo kunnen de bijzondere accijnzen op brandstof zakken en de grootste prijsstijgingen worden afgetopt”, zegt hij. “Niet iedereen woont in de stad en heeft makkelijk toegang tot het openbaar vervoer. Ik denk niet dat de regering nog langer kan zeggen dat ze niks voor hen kan doen.”

Wanneer de prijzen aan de pomp dalen, zouden de accijnzen opnieuw omhooggaan. De vermindering zou gecompenseerd worden door de hogere inkomsten uit btw waar de overheid al maanden op kan rekenen. Dat zou volgens Bouchez een voordeel kunnen opleveren van 40 eurocent per liter voor diesel- en benzinerijders.

Allesbehalve nieuw

In de Wetstraat krijgt die piste al volop aandacht en wint het principe aan populariteit. Het overleg, dat vorige week plaatsvond op kabinetsniveau, liep enkel vast op de technische uitwerking. Het voorstel zelf is dan ook allesbehalve nieuw: minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) legde het eind november al op de regeringstafel. Net als vandaag kon dat idee toen rekenen op de steun van de socialisten. Maar dat was niet voldoende. Naast de MR vonden ook de Vlaamse liberalen zo’n systeem simpelweg te duur.

Vandaag klinkt hun standpunt anders: volgens Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert kan de schokdemper wel degelijk een “snel en tijdelijk” antwoord zijn, zo schrijft hij op Twitter. En de kostprijs dan? “We willen ons niet vastpinnen op specifieke bedragen”, klinkt het bij de partij. “Budget is altijd belangrijk. Bij alle maatregelen.” CD&V-voorzitter Joachim Coens ziet de liberalen alleszins graag de bocht nemen: “Het is goed dat ze nu wakker worden en dat hun inzicht groeit”, reageert hij.

Schokdemper

Ook voor Groen is de schokdemper bespreekbaar. “Wat mij betreft sluiten we dit niet uit en bekijken we het in een groter geheel met andere maatregelen om burgers en bedrijven te beschermen tegen de stijgende energieprijzen”, zegt vicepremier Petra De Sutter. Ecolo is van mening dat er structurele investeringen in het openbaar vervoer tegenover moeten staan.

Wanneer het omgekeerde cliquetsysteem deze week opnieuw op de regeringstafel belandt, staat nog niet vast. Het trad in ons land al eerder in werking, de laatste keer van eind 2015 tot en met 2018. Dat was toen alleen voor diesel.