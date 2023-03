Nu ook Credit Suisse in de problemen zit: ‘De gehele bankensector zit in een vertrouwenscrisis’

De Silicon Valley Bank werd nog maar net gereanimeerd en er ligt al een andere bank op sterven. Credit Suisse, de tweede grootste bank van Zwitserland, wankelt. ‘Iemand zal wel een reddingsboei gooien, al weet ik nog niet wie dat zal doen’, vertelt Erik Joly, hoofdeconoom bij ABN AMRO België.

Wat liep er fout bij Credit Suisse?

“Er werden enkele onvolkomenheden ontdekt in de boekhouding van de Zwitserse bank Credit Suisse. De SEC (de Amerikaanse toezichthouder van de verschillende effectenbeurzen, JCE) hield daarom de publicatie van het jaarrapport van de bank met vertraging in. Er loopt dus overduidelijk iets mis binnen de interne controlemechanismen en dat veroorzaakt internationale nervositeit, zeker omdat er vorige week al zoveel te doen was rond de bankensector.

“Ook wordt de financiële instelling geplaagd door een monsterverlies van maar liefst 7,3 miljard Zwitserse frank (zo’n 7,4 miljard euro), wat de gemaakte winsten van de voorbije jaren meteen wegveegt.

“Daarbovenop liet de voorzitter van de Saudi National Bank, de grootste aandeelhouder, weten geen financiële steun meer te verlenen aan Credit Suisse. De gehele sector zit in een vertrouwenscrisis en daar moeten zij nu het gelag voor betalen.”

Eind vorige week was er het faillissement van Silicon Valley Bank. Zijn de twee cases te vergelijken?

“Silicon Valley Bank had eigenlijk weinig invloed op het Amerikaanse en het wereldwijde bankenstelsel. Het is een zeer specifieke financiële instelling die enkel projecten financierde die anderen niet wilden bekostigen. Oké, de aandeel- en obligatiehouders verloren geld, maar daarnaast was het voornamelijk kon enkel de techsector lijden onder de gevolgen ervan.

“Dat is het grote verschil met Credit Suisse, een veel belangrijkere bank. We noemen dat een systeembank, een instelling die essentieel is voor het financiële systeem en dus rechtstreeks voor het goed functioneren van de economie en onze maatschappij. Daarom moeten hun problemen veel serieuzer genomen worden, want ze leiden tot grotere internationale gevolgen. Zo verloor KBC bijna 5 procent en ING en BNP Paribas allebei ongeveer 10 procent. De Amerikaanse beurs daalde in haar geheel met om en bij de 2 procentpunten.”

Dreigt er nu een nieuwe bankencrisis?

“We hebben onze lessen getrokken uit het verleden. Mocht er nood aan zijn, zal er wel hulp komen. Een nieuwe bankencrisis wil iedereen namelijk het koste wat het kost vermijden. Dus ik geloof dat er langs links of rechts altijd wel een reddingsboei gegooid zal worden. Al weet ik niet wie ze zal gooien, de Saudi’s trokken hun steun al in. Je hoort meer en meer stemmen die zeggen dat de andere grote Zwitserse bank, UBS, Credit Suisse moet inlijven.”

De beslissing van de Saudi’s was doorslaggevend?

“Toch wel, vooral omdat hun oordeel Credit Suisse nog verder de dieperik induwt. Door aan te kondigen dat ze hun steun stopzetten, staken ze een lont van wantrouwen aan. Daar reageren de markten natuurlijk fors op. Nu, ik begrijp dat Saudi National Bank zich terugtrekt. Onlangs voerden ze nog een kapitaalverhoging van 4 miljard Zwitserse frank door, die is vandaag helemaal verschwunden.”

Hoe ziet u de toekomst van Credit Suisse?

“Ze bezitten voldoende liquiditeit, dus een faillissement is op dit ogenblik echt niet aan de orde. Het is niet omdat de aandelenmarkt sterk reageert, dat er daarom ook echt iets staat te gebeuren. Maar ze kregen nu natuurlijk wel een stevige deuk in hun imago. Dat er nu gesprekken worden gevoerd tussen de Zwitserse autoriteiten en Credit Suisse wijst dat de situatie ernstig is. Het goede nieuws is dat men zich bewust is van het gevaar en zeer waarschijnlijk alles in het werk zal stellen om een rampscenario te voorkomen. Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard, en dat is belangrijk voor een bank. Als ik één les heb heb geleerd de voorbije 33 jaar in de bankensector, is dat alles zeer snel kan gaan.”