Nu ook Covid Safe Ticket in Vlaamse horeca: ‘Toch een rusthuisbewoonster moeten weigeren’

Het Covid Safe Ticket in de Vlaamse horeca heeft zijn entree niet gemist. Sinds maandag is het verplicht dit voor te leggen bij het bezoek aan een café of restaurant. Een rondvraag in Hasselt leert dat dit voor weinig problemen heeft gezorgd, op wat kinderziektes na.

“We hebben in onze zaak helemaal geen problemen gehad”, zegt Ani Shahbazyan, verantwoordelijke van restaurant De Goei Goesting. “Iedereen biedt spontaan zijn smartphone aan bij het binnenkomen. Dat wordt dan met het gsm-toestel van het personeel gescand. Zij hebben allemaal de controle-app geïnstalleerd. En degenen die geen Covid Safe Ticket hadden, zijn zelf op het terras gaan zitten. Zij wisten het al op voorhand.” Kortom, het begrip voor de invoering van het Covid Safe Ticket (CST), een bewijs dat je gevaccineerd, recent getest of genezen bent van Covid-19, is groot bij de vijf cafés of restaurants die wij bezoeken.

Toch zijn er ook onaangename neveneffecten. Bij brasserie ’t Borrelhuis hebben ze een bewoonster van het nabijgelegen rusthuis en haar dochter de toegang tot de zaak moeten ontzeggen. “Zo jammer, het ging om vaste klanten”, zegt kelner Sabine Akkermans. “Elke week komen zij bij ons een koffietje drinken. En het ergste van al, de rusthuisbewoonster is volledig gevaccineerd. Maar zij heeft geen smartphone en het rusthuis was er niet tijdig bij om alles in orde te brengen en het Covid Safe Ticket te printen.”

Het installeren van de app blijkt ook voor een andere klant niet evident. Joke Sijbens heeft het CST geprint, haar man heeft het op de smartphone gezet. “Ik heb een aantal keer geprobeerd, maar ik kreeg de app niet aan de praat. Volgende keer zal het me hopelijk wel lukken”, lacht Sijbens.

Een Covid Safe Ticket wordt gescand bij brasserie ’t Borrelhuis. Beeld Wouter Maeckelberghe

Bij de meeste horecazaken word je meteen gecontroleerd als je binnenkomt. Maar bij Van Gogh op het Kolonel Dusartplein doen ze het anders. “Ik laat de mensen die met een mondmasker binnenkomen eerst aan een tafeltje zitten”, zegt kelner Jo Cox. “Daarna vraag ik hun CST en neem ik hun bestelling op. Zo kunnen ze hun mondmasker afzetten. Dat lijkt ons de beste manier van werken. Maar vandaag is het helemaal niet druk, we zullen zien hoe het in het weekend evolueert. Ik vrees dat er dan misschien iemand extra moet komen aan de ingang, louter om de CST’s te checken. Dan krijgen we immers veel studenten over de vloer. Alleen is extra personeel in de horeca allesbehalve evident.”

Gemeenschappelijke aanpak

Met de stad Hasselt is er wel al overleg om eventueel een gemeenschappelijke aanpak voor te stellen. “Tijdens de jeneverfeesten was het zo dat er een viertal controlepunten naar het centrum waren, waar iedereen gecontroleerd werd. Wie in orde was, kreeg een gekleurd bandje waarmee hij of zij dan in elke zaak naar binnen kon zonder nog eens extra gecontroleerd te worden. Dat zou wel een goede aanpak zijn”, vindt Cox.

De negentienjarige Genkenaar Jason Isenborghs geniet met zijn vriendin van een zomerse vakantiedag. Hij biedt probleemloos zijn CST aan. “Maar ik heb wel gezien dat ze bij het inscannen van de QR-code niet enkel mijn vaccinatiestatus kunnen aflezen, maar ook mijn naam. Dat wist ik niet en vind ik eerlijk gezegd minder aangenaam.” Isenborghs is gevaccineerd, maar veel van zijn klasgenoten op het college niet. “Welke reden ze daarvoor hebben? Geen enkele, eigenlijk. Ze vertrouwen het niet helemaal.”

In de cafés en restaurants zelf zijn ze vooral blij dat ze mogen openblijven. En dat mag een extra inspanning kosten. “Beter dit dan dat we weer moeten sluiten”, zegt zaakvoerder Jan Jans van Koestal. “Ik merk de laatste weken sowieso dat er minder oudere mensen naar de zaak durven te komen omdat ze schrik hebben dat de jongeren niet gevaccineerd zijn. Misschien zal dat hiermee enigszins verholpen worden.”

Politie spelen

Het inscannen van de tickets vinden anderen dan weer vervelend. “Het kost toch wat tijd”, jammert Iveta Jarosova, de verantwoordelijke van L‘Aperi Vino. “En vooral, het lijkt alsof we politie moeten spelen.”

Maar een veel groter probleem blijken de mondmaskers die de kelners moeten dragen. Een werkgever mag immers niet naar de vaccinatiestatus van zijn personeel vragen. “Dat vind ik op zich wel een vreemde regel”, zegt kelner Jo Cox. “Ik hoop dat wij binnenkort ook gewoon ons Covid Safe Ticket vrijwillig mogen voorleggen om dan geen mondmasker te moeten dragen. Zeker in het weekend is dat lastig, als hier meer dan honderd man binnen zit. Het is ook een vreemde situatie. Stel dat ik in de broodjeszaak hiernaast tijdens mijn middagpauze een broodje ga kopen en ik kom dat in onze zaak opeten, dan hoef ik geen mondmasker te dragen als ik mijn CST laat zien. Maar een halfuur later moet ik dan plots mijn mondmasker weer opzetten om te werken. Bizar, toch? Horeca Vlaanderen zou aan een oplossing werken om dat eventueel mogelijk te maken, heb ik begrepen. Hopelijk komt dat erdoor.”

Of er dan toch geen klanten zijn die pertinent weigeren op café of restaurant te gaan? “Sommigen hebben gezegd dat ze niet meer zouden komen”, besluit Jans. “Maar we zullen wel zien. Wat mij betreft moet iedereen maar solidair zijn. Zo kunnen we die hele coronacrisis zo snel mogelijk achter ons laten. Als zo’n Covid Safe Ticket daarbij helpt, zoveel te beter.”