Nu het weekend is: hoe organiseert het nachtleven zich? En zijn die zelftests wel betrouwbaar?

Welke opties kiezen de clubs?

Het is voor veel clubs nog koffiedik kijken wat er juridisch, financieel en vooral praktisch haalbaar is. Veel venues geven aan in snelheid gepakt te zijn. De Antwerpse club Ampere annuleert de programmatie voor vrijdagavond en zal zaterdagnacht werken met “een gedoogbeleid” waarbij bezoekers zelf mogen kiezen of ze mondmasker dan wel zelftest meenemen. “Dit weekend zullen we de verantwoordelijkheid moeten delen”, staat op hun Facebook-pagina.

Kompass in Gent houdt het hele weekend de deuren gesloten om zich voor te bereiden. “Telkens als wij iets nodig hebben van de overheid - een vergunning bijvoorbeeld - moeten we daar zes weken op wachten, maar nu zouden we ons in 24 uur moeten organiseren? Als we iets doen, willen we dat ook deftig doen”, zegt Jens Grieten van Kompass.

De club zegt te willen inzetten op de zelftests op basis van speeksel die op de lijst van het FAGG vermeld staan. “Momenteel zitten we met alle nightlife-partners samen met het stadsbestuur om dit eventueel centraal te organiseren.” Zo wordt de komende dagen de piste besproken om doorheen Gent verschillende testlocaties op te zetten waar mensen zich kunnen laten testen om dan met hun negatieve testbewijs het Gentse nachtleven in te duiken.

De Hasseltse danstempel Versuz richt dit weekend in de tweede zaal een tijdelijk testcentrum in. “We gaan dat een beetje inkleden, met belichting en verwarming. Er zullen ook stewards en verplegers aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden en mensen te helpen”, zegt uitbater Yves Smolders. De discotheek heeft zowel neus- als speekseltests aangekocht omdat men nog niet weet wat er exact in het Koninklijk Besluit zal staan. Die onduidelijkheid wordt ook door andere clubs gelaakt. “In de Moose Bars (een populair danscafé met vestigingen in Mechelen, Aalst, Antwerpen en Herentals, KS) gaan we werken met mondmaskers. Op die manier kunnen we de twee verhalen een kans geven en met elkaar vergelijken”, zegt Smolders.

Wie gaat dat betalen?

Wie zaterdag in Versuz een dansbeen wil uitwerpen zal dus eerst getest worden. Bij een negatief resultaat stroom je door naar de kassa waar je inkom betaalt en vervolgens een bandje krijgt. “De kosten van die tests en van de organisatie nemen wij voorlopig voor onze rekening. Na het weekend gaan we evalueren”, zegt Smolders.

In Gent bekijkt men momenteel of de kosten eventueel door het stadsbestuur mee gedragen kunnen worden. Sommige venues - waaronder Plein Publiek in Antwerpen - vermelden op hun sociale media dat de prijs van de zelftest vanaf zaterdagavond in de ticketprijs vervat zal zitten.

“Ik vrees voor de opkomst”, zegt Smolders nog. “Sinds de persconferentie zien wij al een terugval van 50 procent. Het is ook een rare boodschap hé, we moeten onze contacten beperken en van thuis uit werken maar het nachtleven zou veilig kunnen... Sowieso houden we alle cijfers bij om die te kunnen presenteren aan de bevoegde kabinetten.”

Een sneltest wordt afgenomen bij een event in Flanders Expo. Sneltests zijn betrouwbaarder dan zelftests, omdat iemand die binnen wil er alle belang bij heeft dat het resultaat negatief is. Beeld Wannes Nimmegeers

Zijn die zelftests eigenlijk wel een veilig systeem?

Omdat dansen, drinken en sjansen nu eenmaal niet aangenaam verloopt met een mondmasker, lijkt het waarschijnlijk dat de meeste clubs uiteindelijk voor de teststrategie kiezen. Maar hoe veilig zijn die zelftests? “Een zelftest zal je niet vertellen of je al dan niet besmet bent, wel hoe groot je virale lading is en dus hoe besmettelijk je bent”, zegt professor Herman Goossens (UAntwerpen).

Hoewel Goossens een grote voorstander is van de zelftest, ziet hij het niet als een geschikt toegangsticket voor een club. Hij benadrukt het belang van een correcte uitvoering van zo’n test. “Iemand die een dancing binnen wil heeft er alle belang bij dat het testresultaat negatief is en zal de test dus niet zo zorgvuldig uitvoeren.” Ook mensen die het principe van de zelftest nog niet onder de knie hebben of die al een paar glaasjes alcohol op hebben, zullen minder goed in staat zijn om een accuraat resultaat te bekomen.

Een sneltest is dus een betere optie. Die verloopt volgens hetzelfde principe als een zelftest, maar omdat ze afgenomen wordt door iemand die opgeleid is, is het resultaat betrouwbaarder. “Ik heb altijd gepleit om de lat voor het mogen afnemen van zo’n test zo laag mogelijk te leggen: je hebt daar geen medisch diploma voor nodig. In principe zou een discotheek dus zelf personeel kunnen opleiden om haar cliënteel te testen. Maar ook daar vrees ik voor belangenvermenging. Dat valt op te lossen met controles uiteraard, maar misschien is het beter om die testing extern te organiseren - door medewerkers van het Rode Kruis bijvoorbeeld.”

En wat met de speekseltests die bij heel wat locaties op tafel liggen? Zo’n speekseltest is makkelijker om af te nemen én om zelf uit te voeren, en lijkt dus de meest logische weg. Goossens plaatst er toch vraagtekens bij. “Voor zover ik op basis van bestaande wetenschappelijke literatuur de situatie kan inschatten (Goossens nam in juni ontslag als voorzitter van de taskforce testing, KS) zijn de sneltests die nu op de markt zijn en die op basis van speeksel werken niet nauwkeurig genoeg.”