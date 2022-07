Nu het aantal doden snel stijgt, roept Zelensky de Oekraïners dringend op de schuilkelders te gebruiken

Na een periode waarin de oorlog ‘ver weg’ was voor Oekraïense steden die niet aan het front liggen, lijkt nu elke plaats te kunnen worden getroffen. Voorheen onbekende steden als Vinnytsja en Tsjasiv Jar zijn ineens wereldwijd in het nieuws vanwege beschietingen. In het westelijke stadje Vinnytsja vielen donderdag 24 doden en raakten meer dan tweehonderd mensen gewond.

Toch negeren veel Oekraïners de luchtalarmen. Daarom doet president Volodymyr Zelensky een dringende oproep op zijn Telegramaccount om toch vooral naar het alarm te luisteren en de schuilkelders in te gaan. “Ik smeek jullie nogmaals: alsjeblieft, negeer het luchtalarm niet. Passende gedragsregels moeten worden nageleefd, te allen tijde, vooral in openbare ruimtes.” Zelensky’s oproep is een wanhopige in het licht van de verwoestende aanslag in Vinnytsja.

The New York Times constateert zondag overigens dat de meeste Oekraïners geen beschikking hebben over schuilkelders. De stad Charkiv, niet ver van het front, laat haar scholen gesloten, deels omdat daar geen schuilkelders zijn. Lviv, aan de andere kant van het land, heeft als regel ingesteld dat nieuwe gebouwen in de toekomst een schuilkelder moeten hebben.

Moe van de oorlog

Waar wel schuilkelders zijn, zijn de mensen inmiddels zo moe of fatalistisch door de oorlog dat ze er niet meer heengaan. The New York Times spreekt met Maryna Zviagintseva (28), eigenaar van een populaire bar in Charkiv, waar klanten buiten aan tafeltjes luisteren naar live muziek – inderdaad of er niets aan de hand is. Charkiv wordt nagenoeg elke avond beschoten, maar dat lijkt niemand te deren. Zviagintseva: “Mijn buren gaan naar de kelder; oudere mensen doen dat, maar jonge mensen niet.” Bouwvakker Vladyslav Andriienko (29) zegt tegen de krant: “In het begin was iedereen bang, toen ging iedereen nog de metro in of zo. Nu probeert iedereen een normaal leven te leiden.”

De dringende oproep van Zelensky wijst erop dat de president nog veel verwoestende aanvallen verwacht. Die aanvallen zijn geen teken van kracht, zegt Zelensky, maar van zwakte: “De bezetters beseffen dat wij geleidelijk sterker worden, en het doel van de terreur is heel eenvoudig – druk uitoefenen op jou en mij, op onze samenleving, mensen intimideren, zoveel mogelijk schade veroorzaken aan Oekraïense steden.”

Zelensky zweert “alles te herstellen wat door de bezetters is verwoest, elk van de meer dan tweeduizend onderwijsinstellingen – de kleuterscholen, de scholen, instituten, universiteiten”.