Nu Europa zich tegen de wolf keert: ‘Von der Leyens pony is gedood door een wolf’

Wat is de Europese Commissie van plan met de wolf?

Thoelen: “Het is op dit moment nog heel vaag. De Commissie roept lidstaten op om indien nodig actie te ondernemen waar er ‘een te hoge concentratie’ aan wolvenroedels is. Dat is al bedenkelijk, want je zal altijd ongeveer evenveel wolven hebben in een bepaald territorium.

“Ze stelt bovendien dat die wolvenroedels gevaren vormen voor vee én mens. De bewering dat wolven gevaarlijk zijn, is je reinste onzin. Ik weet niet waar ze dat haalt, en zou graag de feiten zien. De laatste 50 jaar zijn er in West-Europa geen levensbedreigende incidenten.

“In Nederland zou er een landbouwer in zijn arm zijn gebeten, maar dat is een dubieus verhaal. Er zouden beelden zijn die de landbouwer zelf niet wil vrijgeven. Een wolf valt niet zomaar een mens aan. Toen hondsdolheid hier lang geleden nog voorkwam, kon het al eens gebeuren, omdat een van de symptomen daarvan een extreme agressiviteit is. Maar zeggen dat wolven gevaarlijk zijn, dat is volledig uit de lucht gegrepen.”

De Commissie zal nu data verzamelen om eventueel te morrelen aan de beschermde status van de wolf. Is dat dan niet zinvol?

“Nee, de cijfers van incidenten met wolven zijn gekend. Voor Vlaanderen verschijnen die heel transparant op de site van het Agentschap Natuur en Bos. En als je die analyseert, dan is de conclusie zeer duidelijk: de enige efficiënte manier om vee te beschermen in Vlaanderen is het plaatsen van een wolfwerende omheining.

“In de vijf jaar waarin de wolf bij ons aanwezig is, is het nog maar één keer gebeurd dat zo’n omheining een wolf niet kon tegenhouden - en zelfs over dat incident is er twijfel. Alle andere voorvallen van gedood vee waren bij gebrek aan correcte omheining.

“En mocht er toch eens een probleemwolf opduiken, die de nabijheid van mensen opzoekt en zich daarbij misdraagt? Dan voorziet de wetgeving nu al dat er een uitzondering gemaakt kan worden op zijn beschermde status.”

Ik kan me inbeelden dat er in Europa regio’s zijn waar je minder gemakkelijk wolfwerende omheining plaatst dan in Vlaanderen?

“Als je in de Alpen een kudde hoedt, dan is het natuurlijk moeilijker om zo’n omheining te plaatsen door het reliëf. Daar werken landbouwers met kuddebewakende honden en met flexibele netten. Ze sluiten ’s nachts het vee op in tijdelijke rasters. De meest efficiënte middelen zijn vaak ook de meest diervriendelijke.”

Met wolvin Emma heeft er sinds kort niet enkel in Limburg maar ook in de provincie Antwerpen een wolvin zich gevestigd. Is hier behalve het vee wel voldoende voedsel voor zo’n wolf?

“Absoluut. In het totale dieet van de wolf is vee een grote minderheid. Hun voedsel bestaat uit reeën en everzwijnen. Ze hebben een absolute voorkeur voor wilde prooien. In september en oktober stijgt het aantal aanvallen op vee, omdat de jongen nog niet sterk genoeg zijn om zelf te jagen, maar ze wel eten nodig hebben.”

Zou het kunnen dat Von der Leyen een persoonlijke vete met de wolf heeft?

“Een jaar geleden is in Duitsland blijkbaar haar eigen pony gedood door een wolf. Dat is natuurlijk niet leuk. Als ze daarna in haar communicatie met geen woord rept over de wolfwerende omheining, doet dat vermoeden dat ze andere motieven heeft. Als we landbouwers echt willen helpen en niet enkel stemmen scoren, dan moeten we die landbouwers leren om omheining te zetten die wolf proof is. Alle andere zaken hebben enkel als resultaat dat landbouwers geloven dat Europa het met een toverstokje oplost.”