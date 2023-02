Nu EU-Commissie app verbiedt voor medewerkers: moet ook u TikTok van uw telefoon gooien?

Na de Amerikaanse overheid doet ook de Europese Commissie TikTok in de ban. Commissie-medewerkers moeten de Chinese app van hun telefoon verwijderen. Moet u als burger ook bang zijn voor uw privacy?

Donderdagochtend kregen alle medewerkers van de Europese Commissie een mail met de verplichting om TikTok van hun telefoon te gooien. Dat geldt ook voor hun persoonlijke toestel als ze daarmee werkapps kunnen gebruiken. Kortom, de app van TikTok gaat helemaal in de ban in het Brusselse Berlaymont-gebouw dat de Commissie huisvest.

Daarmee volgt de Commissie het voorbeeld van de Amerikaanse federale overheid. Daar mogen ambtenaren sinds eind vorig jaar geen TikTok meer op hun telefoon hebben staan. Eerder al hadden een aantal Amerikaanse staten en universiteiten de app verboden. Intussen is er in de Verenigde Staten zelfs een debat gaande om TikTok helemaal te verbieden.

Aan deze kant van de plas is de Europese Commissie een trendsetter: nog geen enkele van de 27 lidstaten heeft TikTok verboden. De Nederlandse overheid denkt er wel over na.

Toch kwam de mail van de Commissie niet helemaal uit de lucht vallen. Niet voor niets vloog TikTok-CEO Shou Zi Chew in januari nog speciaal naar Brussel voor een ontmoeting met alle EU-hoofden, in de hoop de plooien glad te strijken. Er zijn vermoedens dat het bedrijf zich niet aan de Europese GDPR-wetgeving houdt.

In november moest ByteDance, het bedrijf achter TikTok, toegeven dat werknemers in China data van Amerikaanse gebruikers konden lezen. Ook zouden data van journalisten op TikTok zijn gebruikt om hun bronnen binnen het bedrijf op te sporen.

Chinese connectie

Er zijn dus al langer bezorgdheden rond ’s werelds grootste socialemediaplatform. Volgens inlichtingenexpert Kenneth Lasoen (UAntwerpen / Universiteit Utrecht) komt de maatregel van de Commissie ‘veel te laat’. “Je moet bij gebruik van de app te allen tijde toegang geven tot je exacte locatie”, zegt hij. “Ook zijn de berichten die je stuurt beschikbaar voor de makers van de app. Logischerwijs geef je ook toegang tot je microfoon en camera. Is dat allemaal nodig?”

Lasoen wijst vooral op het profiel dat TikTok zo voor elke gebruiker kan maken. Het kan bijster goed meten wat je leuk vindt, hoe lang je naar iets kijkt enzovoort. “Dat kan worden aangewend om (psychologische) profielen op te stellen van hoge functionarissen”, zegt Lasoen. Daar komt bij dat de banden tussen grote Chinese bedrijven en de Chinese Communistische Partij (CCP) nauwer kunnen zijn dan wij in Europa gewoon zijn.

Het zijn allemaal terechte bezorgdheden. Al gelden ze eigenlijk voor zo goed als alle socialemediaplatformen. “Die verzamelen allemaal ontzettend veel informatie over ons”, zegt Tom De Leyn, onderzoeker sociale media (UGent). “Waarom worden die bezorgdheden specifiek voor TikTok dan zo uitvergroot en wordt enkel die app verboden? Omdat het in handen is van een Chinees bedrijf. Op dit moment is China in het geopolitiek spel de grote boosdoener.”

Inlichtingenexpert Kenneth Lasoen: ‘Besef dat je altijd in een situatie kan terechtkomen waarin wat je doet op de app tegen je gebruikt kan worden.’ Beeld Thomas Sweertvaegher

Niet dat een verbod op TikTok voor Commissie-medewerkers geen steek houdt, aldus De Leyn. “We weten niet wat er met de data van gebruikers gebeurt”, zegt hij. “Dus zeker op die werk-gsm’s zou de app niet mogen staan. Maar dat zou dan eigenlijk voor alle socialemedia-apps moeten gelden.”

Zelfs de Amerikaanse socialemediaplatformen zijn er niet vies van om zonder medeweten van hun gebruikers aan de haal te gaan met informatie en die door te spelen aan bijvoorbeeld de overheid. “Inderdaad, ook de Amerikanen mispeuteren veel met gegevens van gebruikers”, zegt Lasoen. “Maar dan heb ik toch nog altijd liever dat mijn data in Amerika belanden, dat een bondgenoot is en waar er bepaalde minimumvoorwaarden bestaan voor hoe met informatie omgegaan moet worden. Dan zie ik China toch als een grotere dreiging.”

To delete or not to delete?

Rest de vraag: wat betekent dit voor de particuliere gebruiker? Het hangt er een beetje vanaf wat je zelf belangrijk vindt. Als het van Lasoen afhangt, dan smijten we allemaal TikTok van onze telefoon. “Naast het feit dat ik me vragen stel bij de oppervlakkige en domme bullshit die erop verschijnt, denk ik dat iedereen de afweging moet maken: wil ik wel zo’n intrusieve app op mijn telefoon?”

Weegt zo’n ingrijpende maatregel wel op tegen het feit dat de doorsneegebruiker helemaal geen gevoelige informatie op zijn telefoon heeft staan? “De app is inderdaad wellicht voor slechts 10 procent van de bevolking een concrete dreiging”, zegt Lasoen. “Maar besef dat je altijd in een situatie kan terechtkomen waarin wat je doet op de app tegen je gebruikt kan worden. Zeker de Chinese inlichtingendiensten spelen dit spel op de lange termijn. Nu kan je als onschuldige student wellicht het gevoel hebben dat het geen kwaad kan. Maar wat als je later in je carrière terechtkomt in een job waarin dat wél belangrijk is? Wel, dan weet de Chinese overheid meer over jou dan jijzelf. Wil je dat?”

De Leyn vindt zo’n algemene regel voor particulieren te ver gaan. “Het is in elk geval een goede algemene regel om goed te beseffen wat je prijsgeeft als je sociale media gebruikt”, zegt hij. “Maak je op basis daarvan de bewuste keuze socialemedia-apps van je telefoon te halen? Goed. Maar ik vind het niet alleen de verantwoordelijkheid van ons als particulieren om ons daarin te verdiepen. Neen, het is een taak van de overheid om ervoor te zorgen dat onze gegevens veilig zijn. Daarom moet er meer regelgeving komen die onze gegevens online beschermt.”