Nu Delhaize uitpakt met honderden kortingen, komt er ook een prijzenoorlog tussen supermarkten? ‘Ik verwacht dit najaar echt veel concurrentie’

Delhaize verlaagt de prijs van zo’n duizend producten. Brengt dit een prijzenoorlog tussen de supermarkten op gang? ‘Ik verwacht dit najaar toch echt veel concurrentie’, zegt Gino Van Ossel van Vlerick Business School.

De actie van Delhaize valt samen met de periode voor de eerste schooldag. Dat lijkt me niet toevallig?

“Inderdaad. September is traditioneel een dure maand voor gezinnen met kinderen. Naast alles wat met school te maken heeft zijn er ook uitgaven voor nieuwe kleren en inschrijvingsgeld voor hobby’s zoals de muziekschool. Elk jaar zijn er gezinnen die op het einde van die maand hun rekening in het rood zien gaan.

“Daarbij komt dat veel concurrenten in de lente al prijsacties hadden. Delhaize zat volop in sociaal conflict en is toen niet gevolgd. Je kunt dit dus zien als het najaarsoffensief van Delhaize.”

De keten wil het vertrouwen van de klant herwinnen. Gaat dat hiermee lukken?

“Als servicesupermarkt heeft Delhaize het imago een duurdere winkel te zijn: het ziet er allemaal wat mooier uit en het assortiment is groter, je vindt er producten en merken die je niet vindt in de goedkopere discounters. Maar door de forse inflatie is de consument extra prijsbewust geworden en heeft Delhaize veel marktaandeel verloren.

“Daar komt het sociaal conflict van de laatste maanden bij. Bij de meeste Vlaamse winkels draait alles weer min of meer normaal, maar in Brussel en in Wallonië zie je nog regelmatig dat de rekken niet zijn aangevuld of dat de zelfscans niet werken. Daar moeten ze klanten terugwinnen. Dat doen ze met deze actie, maar ook met een gepersonaliseerde aanpak. Klanten die al lang niet meer zijn komen winkelen, zullen via hun klantenkaart een grotere korting aangeboden krijgen bij aankoop van een bepaald bedrag.”

Wat gaan andere supermarkten nu doen? Volgt er een prijzenoorlog met acties?

“Delhaize kan hier wel wat mee in gang zetten. We zullen zien hoe Colruyt reageert op de nieuwe prijzenfolder. Als producten goedkoper zijn, zullen zij ook hun prijzen moeten verlagen. Maar wat zullen ze doen als hun prijzen nu al lager liggen, of als ze bepaalde merken niet in hun assortiment hebben zitten?

“Veel supermarkten hebben door het sociaal conflict bij Delhaize al slapend marktaandeel gewonnen en dat willen ze niet zomaar weer afgeven. Maar als het Delhaize hiermee niet lukt om klanten terug te winnen, zal het met een nog straffer verhaal uit de hoek komen. Ik verwacht dit najaar toch echt veel concurrentie.

“Delhaize heeft de andere ketens ook in snelheid gepakt. Andere supermarkten komen wellicht volgende week pas met hun ‘terug naar school’-folders. Iedereen zit nu klaar om aan de slag te gaan met de dalende voedingsinflatie.”

De inflatie is al enkele maanden in dalende lijn. Toch zien we die trend nog niet meteen op ons kasticket. Gaan we nu wel die omslag zien?

“Als we de voorbije maanden spraken van graaiflatie, dan ging dat vooral over de multinationals onder de voedselfabrikanten. De supermarkten zelf hebben hun winstmarges flinterdun gehouden. Ze zijn geconfronteerd met hogere aankoopprijzen, maar lieten hun verkoopprijs niet even hard stijgen.

“Je mag niet vergeten dat de prijsstijgingen al aan het afnemen zijn. Het kasticket is duurder dan vorig jaar, maar niet duurder dan vorige maand. De verwachting is dat de voedingsinflatie in augustus of september naar een normaal niveau zal evolueren. Dan zullen huismerken, waar supermarkten hogere winstmarges op hebben, wellicht goedkoper worden en zal er meer concurrentie spelen. De prijzen van fabrikantenmerken zullen niet meteen dalen, maar ik verwacht wel dat grotere merken zullen uitpakken met meer promoties om hun volumes aan te zwengelen.

“Normaal dalen de prijzen voor bewerkte voeding nooit, maar dit najaar zie ik toch een kans dat het wel gebeurt.”